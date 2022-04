CRIEF : Damaro et Louncény Camara envoyés en prison, Michel Kamano inculpé !

Cest un autre coup dur pour le système Alpha Condé. Il est 0h40 mn à Kaloum, centre administratif et des affaires de Conakry. Après des jours d’audition à la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale (DCIJ-GN) et présenté au juge, Amadou Damaro Camara, ex-président de l’Assemblée nationale (PAN) et proche parmi les proches de l’ex-dirigeant guinéen a été envoyé jeudi sous bonne escorte à la maison centrale de Conakry. Le dernier baobab du régime Alpha Condé en prison.

Poursuivis pour « détournement de fonds publics », l’ancien PAN et l’ancien député, ancien ministre et ancien président de la Ceni Louncény Camara ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt par la CRIEF (Cour de répression des infractions économiques et financières).

Quant à Michel Kamano, 1er questeur de l’ex-Parlement guinéen, il a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire.

Selon certaines indiscrétions, l’inculpation de Damaro et Cie serait également liée à l’affaire du siège du Parlement.

Elisa Camara, depuis la CRIEF