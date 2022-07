CRIEF: « Dr Diané possède plusieurs comptes en banque » (parquet spécial)

On en sait désormais les faits pour lesquels la Cour de répression des infractions économiques et financières,(Crief) poursuit, l’ex-ministre de la défense nationale et chargé des affaires présidentielles sous le régime déchu, Dr Mohamed Diané.

Au cours de la conférence de presse animée, ce vendredi 15 juillet, par le parquet spécial de la CRIEF à sa tête Aly Touré, il a été révélé que Dr Diané proche parmu les proches du professeur Alpha Condé, est accusé détournement de plusieurs montants lorsqu’il occupait la tête du ministère de la défense nationale.

Selon le substitut du procureur, Josephine Loly Tinkiano qui a abordé le dossier de l’ex-ministre, « il est question d’élucider de façon détaillée la gestion du budget de la défense nationale pendant qu’ il était ministre de la défense au niveau de son département stratégique. Il était aussi question de faire sur la situation de toutes les commandes des matériels d’opérations et autres. Faire également le point sur la situation de gestion de la direction du service agricole de l’armée. La gestion du contrat. Élucider la situation des 7 milliards que l’un de ses proches a bénéficié ainsi que le cas des 28 pick up affectés à l’armee sur commande via Djoma groupe S. A. Et, enfin faire le point sur le projet de construction de l’hôpital militaire de Dubreka. D’après nos enquêtes, monsieur Mohamed Diane possède plusieurs comptes en banques dont les opérations et les mouvements bancaires sont évalués a plus de 2 milliards de francs. Et dont les versements ont été fait par plusieurs personnes qui sont aussi identifiées par nous ».

Plus loin de préciser que tous ces aspects cités ci- haut sont en examen devant la chambre de l’instruction.

Il faut noter que c’est depuis le 06 Avril dernier que Dr Mohamed Diané est en détention à la maison centrale de Conakry.

Elisa Camara

+22654957322