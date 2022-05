CRIEF: Dr Mohamed Diané et Oyé Guilavogui seront situés sur leur sort, lundi

Les debats dans le procès en appel portant sur la demande de mise en liberté des anciens ministres de la defense Dr Mohamed Diané et de l’environnement Oyé Guilavogui, tous poursuivis pour des faits de présumés détournement de deniers publics ont débuté, ce jeudi 26 mai, devant la chambre de controle de l’instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief), avant d’être renvoyés pour la mise en délibéré pour le lundi 30 mai prochain à 15 heures.

Les prévenus dont la présence n’était pas nécessaire ont été représentés par leurs avocats notamment Me Sidiki Bérété et Me Salifou Béavogui.

Au sortir de l’audience, Me Salifou Béavogui, avocat de l’ex-ministre Oyé Guilavogui qui n’a pas voulu faire assez de commentaire a juste déclaré que « l’audience s’est très bien passée. Et, l’affaire a été mise en délibéré pour le lundi prochain à 15 heures. Et, j’ai l’espoir que le droit sera dit ».

A rappeler que l’ex-ministre de la défense, Dr Mohamed Diane et celui de l’environnement, Oyé Guilavogui en détention à la maison centrale de Conakry depuis depuis le 6 Avril dernier avaient obtenu une liberté sous caution par le juge d’instruction. Une décision contre laquelle le procureur spécial Aly Touré a interjeté appel.

Elisa Camara

+224654957322