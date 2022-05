Crief- Kassory, Diané et Oyé restent en prison, la décision de leur mise en liberté rejetée 

Le séjour à la maison centrale de Conakry des anciens Premier ministre et ministres du régime déchu, Dr Ibrahima Kassory Fofana, Dr Mohamed Diané et Oyé Guilavogui vient d’être prolongé. Le juge de la chambre de contrôle d’instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief) a infirmé ce mardi 31 mai, leurs ordonnances de mise en liberté introduites par leurs avocats.

L’information a été confirmée au sortir de l’audience par l’un des avocats des concernés en la personne de Me Sidiki Bérété.

« La chambre de contrôle d’instruction vient d’infirmer toutes nos ordonnances, blanchir les mandats de dépôt du procureur spécial Aly Touré. Mais la lutte va continuer », dit l’avocat.

A noter que l’ex-Premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana, les ex-ministres de la défense, Dr Mohamed Diané et de l’environnement, Oyé Guilavogui en détention depuis le 6 avril dernier sont poursuivis pour des faits de détournement de deniers publics.

Elisa Camara

+224654957322