CRIEF: Kassory et Cie ne seront pas, ce mardi, devant le juge d’instruction 

Annoncés pour ce mardi 10 mai, devant le juge d’instruction de la cour de répression des infractions économiques et financières,(Crief), les anciens Premier ministre et ministres du régime déchu, Dr Ibrahima Kassory Fofana, Dr Mohamed Diane et Oyé Guilavogui ne répondront finalement pas présents.

Selon l’un des avocats des concernés, Me Djibril Kouyaté que nous avons joint au téléphone, a déclaré que leurs clients ne pourront pas être présentés aujourd’hui devant le juge d’instruction. Pour la simple raison que les gardes pénitentiaires sont en grève depuis quelques jours.

A noter que l’ex-Premier ministre du régime Alpha Condé, Dr Kassory Fofana, l’ex ministre de la défense, Dr Mohamed Diané et l’ex-ministre de l’environnement, Oyé Guilavogui sont en détention à la maison centrale de Conakry depuis le 06 Avril dernier.

Elisa Camara

+224654957322