CRIEF: Kassory, Oyé et Diané retournent en prison, la décision attendue ce mardi 

L’ maudience sur le renouvellement ou non des mandats de dépôt de l’ex-Premier ministre du régime d’Alpha Condé, Dr Ibrahima Kassory Fofana, les anciens ministres de la défense, Dr Mohamed Diané et de l’environnement, Oyé Guilavogui s’est ouvert ce lundi 26 septembre, devant la chambre de l’instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief). Avant d’être renvoyée pour demain mardi 27 septembre pour décision être rendue.

Ces trois proches du président Alpha Condé , poursuivis pour des faits de détournement de deniers publics, ont tous répondu présents en compagnie de leurs avocats.

A l’audience du jour, l’ancien chef de la Primature guinéenne, Dr Kassory a été entendu devant la 1ère chambre de l’instruction. Et, sa décision a été mise en délibéré demain mardi à 15 heures. Quant à l’ex ministre de la défense, chargé des affaires présidentielles, Dr Mohamed Diane et l’ex-ministre de l’environnement, Oyé Guilavogui, ils ont été entendus devant la 2ème chambre de l’instruction. Et, la décision est attendue pour demain mardi à 12 heures.

A rappeler que ces trois anciens dignitaires du régime déchu sont en détention à la maison centrale de Conakry depuis le 6 Avril dernier.

Elisa Camara

