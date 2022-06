CRIEF: Kassory retourne en prison, après 7h d’audition!

Après 7 heures d’audition sur le fond de son dossier, ce mercredi 29 juin, devant la 1ère chambre de contrôle de l’instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief), l’ex-Premier ministre du régime déchu, Dr Ibrahima Kassory Fofana a été retourné à la maison centrale de Conakry où il est détenu depuis 6 Avril dernier. Avant que son pool d’avocats ne dépose une demande pour sa mise en liberté provisoire.

Au sortir de l’audience, le pool d’avocats de Kassory -poursuivi pour des faits de détournement de deniers publics- a fait savoir qu’au cours des débats, le procureur spécial n’a pas pu apporter des preuves contre leur client.

« Le parquet devait présenter à Monsieur Kassory Fofana les preuves des charges qu’il a mises à son compte. Très malheureusement, il n’en a rien été. Nous sommes ressortis comme nous étions rentrés sans que rien ne soit montré dans le sens de la culpabilité de notre client », a dit Me Dinah Sampil.

Plus loin de préciser: « à partir du moment où aucune preuve ne nous a été montrée, le droit veut que nous ne soyons plus retenus, sauf pour autre considération, comme ce qui a prévalu depuis le début de ce procès jusqu’à maintenant. Si ce n’était que le droit, on n’en serait pas encore là ».

Dès après la fin de l’audition, les avocats de l’ex-patron de la Primature ont déposé une demande de mise en liberté provisoire pour leur client.

A noter que, l’ex-ministre de l’environnement, Oyé Guilavogui était aussi ce mercredi devant la deuxième chambre de contrôle de l’instruction de la Crief.

Elisa Camara

+224654957322