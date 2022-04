CRIEF : la défense de Kassory se renforce avec l’arrivée du célèbre Me Seydou Diagne

En prison, Ibrahima Kassory Fofana ne s’avoue pas vaincu et veut gagner la difficile bataille de l’image.

L’ancien Premier ministre d’Alpha Condé joue son va-tout. A la veille de l’audience en référé, ce mardi, devant la Cour de repression des infractions économiques et financières (CRIEF), la défense du président du Conseil exécutif provisoire du Rpg Arc-en-ciel (ex-parti au pouvoir) s’est renforcée par l’arrivée d’un grand nom du Barreau sénégalais. Il s’agit de Me Mohamed Seydou Diagne, l’un des avocats de Karim, fils de l’ancien président sénégalais Me Abdoulaye Wade, de Khalifa Sall, ancien maire de Dakar mais aussi du célèbre journaliste -en exil et farouche opposant de Macky Sall- Adama Gaye.

Arrivé dimanche soir à Conakry, Me Seydou Diagne -précédé de Me Ousmane Sèye du Sénégal et Me Mamadou Ismaël Konaté du Mali- va intégrer le pool d’vocats de Kassory et Cie pour défendre ce mardi devant la CRIEF des anciens dignitaires du régime d’Alpha Condé, renversé le 5 septembre dernier par par le groupement des forces spéciales (GFS) dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya. Il sera aux côtés des Guinéens Me Djibril Kouyaté, Me Salif Béavogui et Me Sidiki Bérété.

Kassory et les trois anciens ministres Dr Mohamed Diané, Oyé Guilavogui et Diakaria Koulibaly, placés sous mandat de dépôt le 6 avril dernier sont poursuivis devant la CRIEF pour détournement de fonds publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Le procureur Aly Touré avait orienté le dossier en flagrant délit. Ce que combattent avec force les avocats qui parlent de « dossier vide ».

Elisa Camara