CRIEF: la demande de mise en liberté provisoire de Kassory et Cie rejetée 

Sans surprise, le juge des référés de la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief) a rejeté, ce mardi 26 avril, la demande de mise en liberté provisoire des anciens Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, et ministres Mohamed Diané et Oyé Guilavogui, tous poursuivis pour des faits de détournement de deniers publics. Mais le collectif des avocats des concernés compte interjeter appel dans les heures qui suivent.

Nos clients sont detenus par la volonté du Prince, les hommes du 5 septembre. La CRIEF est un instrument de sale boulot

Selon Me Sidiki Berété, « depuis la mise en place sous mandat de dépôt, ils sont incapables de présenter nos clients à un juge d’instruction. Nos clients sont detenus par la volonté du Prince, les hommes du 5 septembre. La CRIEF est un instrument de sale boulot. Et, la liberté est bafouée conformément à la loi. Et, on s’inscrit en faux, on va relever appel immédiatement ».

A rappeler que c’est depuis le 6 avril dernier que l’ex-Premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana, les ex-ministres de la défense, Dr Mohamed Diané et de l’environnement, Oyé Guilavogui sont en détention à la maison centrale de Conakry.

Elisa Camara

+224654957322