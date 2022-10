Crief : l’affaire Elhadj Ben Daouda Nanssoko et Cie renvoyée au 3 novembre prochain

Ce lundi 24 octobre 2022, Elhadj Ben Daouda Nanssoko, Lucia Camara, Aissata Sylla, Aminatou Bah, Mariama Keita étaient devant la cour de répression des infractions économiques et financières (Crief). Ils sont poursuivis devant cette Cour spéciale pour des faits présumés de « détournement de derniers publics, faux et usage de faux en écritures publiques, enrichissement illicite et complicité. »

Après l’appel du premier prévenu à la barre, Me Mohamed Sidiki Bérété, avocat de la défense a sollicité auprès de la Cour, l’annulation des poursuites engagées contre ses clients au motif que les faits allégés ne sont pas conformes aux infractions articulées contres les prévenus.

Ainsi, s’en sont suivis des débats de forme sur cette sollicitation entre les parties au procès.

De leur côté, l’avocat de la partie civile, Me Gabriel Faya Kamano et le ministère public représenté à cette audience par Madame la substitue du procureur, Josephine Loly Tenkiano ayant la position dans cette affaire ont demandé à la Cour de rejeter la demande de la défense et d’ouvrir les débats afin de connaître la vérité dans ledit dossier.

Finalement, la Cour a balayé d’un revers de la main la sollicitation de la défense, en ouvrant les débats avant de renvoyer le dossier au jeudi 3 novembre 2022, pour la suite des débats et la suite de l’audition du reste du personnel cité à comparaître devant la Crief.

