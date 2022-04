CRIEF: l’affaire Kassory et Cie renvoyée à jeudi prochain 

Les débats dans le procès en référé portant sur la demande de mise en liberté provisoire des anciens Premier ministre et ministres, Ibrahima Kassory Fofana, Dr Mohamed Diané, Oyé Guilavogui et Diakaria Koulibaly ont débuté, ce mardi 19 avril, à la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief), avant d’être renvoyés au jeudi 21 avril prochain pour la poursuite des débats.

Au sortir de l’audience, ce collectif d’avocats composé de Guinéens, Malien et Sénégalais s’est abstenu de tout commentaire à la presse.

Mais, selon une source que nous avons approchée, l’affaire a été renvoyée à jeudi prochain pour la poursuite des débats.

A noter que devant la Crief, un groupe de femmes et d’hommes ont réclamé la liberté pour les anciens dignitaires du régime Alpha Condé poursuivis entre autres pour corruption et enrichissement iliicite.



Elisa Camara

+224654957322