CRIEF: le maintien en détention de Dr Mohamed Diané confirmé, ce jeudi !

Après Ibrahima Kassory Fofana, Oyé Guilavogui, c’est au tour de l’ex-ministre de la défense nationale du régime déchu, Dr Mohamed Diané de voir le prolongement de son mandat de dépôt confirmer. La décision en appel est tombée, dans la soirée de ce jeudi 20 octobre devant la chambre spéciale de contrôle de l’instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief).

Contacté par Mediaguinee, l’avocat du prévenu poursuivi pour des faits de détournement de deniers publics, Me Sidiki Bérété a dit ceci: « la décision est tombée, malheureusement c’est non favorable. Donc, on va immédiatement attaquer la décision de la cour suprême« .

A préciser que c’est depuis le 06 Avril dernier que Dr Diané en compagnie de l’ex-Premier ministre du régime déchuDr Ibrahima Kassory Fofana et l’ex ministre de l’environnement, Oyé Guilavogui ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry.

Elisa Camara

