CRIEF : le procès de l’ex ministre de la santé, Rémy Lamah renvoyé au 18 octobre (la raison)

Le procès ministère public et de la société ZMC contre l’ex ministre de la santé, général à la retraite Rémy Lamah devait se poursuivre ce mardi 11 octobre, à la cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). Mais, il a été renvoyé au 18 octobre prochain, à 9 heures, sur décision du président de la cour.

L’ex ministre de la santé, le général à la retraite, Rémy Lamah doit être entendu ce mardi 11 octobre par la Chambre de l’instruction de la CRIEF dans une autre affaire.

« Les débats avaient commencé aujourd’hui mais, comme vous l’avez constaté, le général avait un rendez-vous à la chambre de l’instruction de la CRIEF pour un autre dossier. Donc, l’affaire a été renvoyée pour le 18 de ce mois pour la continuation des débats. Il a été demandé aux témoins de revenir après », a souligné Me Amadou Babaen Diallo, avocat de l’État guinéen.

L’ex ministre de la santé est poursuivi par le parquet spécial de la CRIEF et la société ZMC pour « corruption dans la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics et complicités ».

Sadjo Bah