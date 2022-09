CRIEF: les mandats de dépôt du Dr Diané et Oyé Guilavogui renouvelés

La chambre de l’instruction de la Cour de Répression des Infractions Economiques et Financières (CRIEF) a renouvelé ce mercredi 28 septembre 2022 les mandats de dépôt des anciens ministres Mohamed Diané et Oyé Guilavogui.

« La chambre a ordonné la prolongation de leur [de ses clients] acte de détention. On sera donc obligé de relever appel et s’il n’y a pas de liberté provisoire entre-temps, ils restent en détention pour encore quatre mois. On fera appel dès ce soir… », a dit à Mediaguinee, Me Sidiki Bérété, avocat de l’un des anciens ministres d’Alpha Condé. « On est déchu parce que jusqu’à présent les faits ne se reposent sur rien, on parle de détournement et d’enrichissement illicite sans montrer jusqu’à présent aucun montant... », a-t-il déploré.

Il faut rappeler que contrairement au cas de Diané et Oyé, les juges d’instruction de la CRIEF n’ont pas renouvelé mardi 27 septembre le mandat de l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana. Mais le procureur de la CRIEF a fait appel de la décision des juges.

Mamadou Yaya Barry