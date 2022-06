CRIEF: l’ex-ministre d’Etat Dr Mohamed Diané est arrivé pour son audition !!!

Après l’ex-Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana et l’ex-ministre Oyé Guilavogui, c’est au tour de l’ancien ministre d’Etat chargé des Affaires presidentielles et de la défense nationale Dr Mohamed Diané d’être entendu, ce jeudi 30 juin, sur le fond de son dossier devant la deuxième chambre de l’instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief).

C’est à 12heures 53 minutes que l’ex-homme fort du régime déchu et proche parmi les proches de l’ancien président Alpha Condé qui séjourne à la maison centrale de Conakry depuis le 6 Avril dernier a fait son rentrée dans l’enceinte de la Crief à bord d’un pickup de couleur blanche où il est attendu pour être auditionné en compagnie de ses avocats sur les faits du détournement de deniers publics pour lesquels il est poursuivi par le procureur spécial, Aly Touré.

A noter que cette audition de Dr Mohamed Diané pourrait prendre toute la journée.

Elisa Camara

