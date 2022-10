CRIEF : l’ex-ministre Rémy Lamah rejette les accusations portées contre lui, les débats reprennent ce mardi

Après deux audiences, le président de la cour a décidé de reprendre à zéro les débats dans l’affaire Général Rémy Lamah. Motif évoqué, l’arrivée d’un nouveau accesseur au sein de la cour.

A la barre ce lundi 10 octobre, l’ancien ministre de la santé, le médecin, général Rémy Lamah, poursuivi pour « corruption dans la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics et complicités » a nié les faits qui lui sont reprochés.

D’après nos informations, l’ex ministre de la santé n’aurait pas reconduit le contrat de ZMC qui liait la société à l’État guinéen pour la fourniture de kits pour césarienne entre autres, en faveur de la société SOGUIMAP.

Selon la partie civile, le contrat qui liait la société ZMC à l’État guinéen signé pour trois ans (2015-2018) devait être reconduit. Ce qui n’a pas été fait par le général Rémy Lamah.

Dans son intervention, l’ancien ministre de la santé accuse la société ZMC d’avoir substitué une page du contrat contenant la durée du contrat par le biais d’un certain Mamadi Condé qui selon lui s’est rendu à son domicile et a reconnu la substitution d’une page du contrat et a demandé pardon.

Après avoir écouté les deux parties, le président de la cour a demandé au prévenu, le général Rémy et Mamadi Condé, de la passation des marchés la copie originale du contrat qui fait l’objet de litiges.

L’affaire a été renvoyée au mardi 11 octobre, pour la comparution des témoins dans l’affaire.

Sadjo Bah