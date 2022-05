CRIEF: libération sous caution de Kassory, Diané et Oyé !!!

Après plusieurs heures d’audition devant le juge de la Cour de répression et des infractions économiques et financières (CRIEF), les anciens ministres du régime déchu, Dr Ibrahima Kassory Fofana, Dr Mohamed Diane et Oyé Guilavogui ont été finalement libérés, ce mercredi, mais placés sous contrôle judiciaire.

Pour la caution selon Me Dinah Sampil, Kassory Oyé Guilavogui doivent payer 20 milliards de francs guinéens chacun. Et, Dr Mohamed Diané lui doit payer 30 milliards de francs guinéens. Les trois anciens hauts dirigeants du pays doivent également émarger chaque mercredi à la Crief.

A noter que c’est depuis le 6 avril dernier que l’ex-Premier ministre Kassory Fofana, l’ex-ministre de la défense, Dr Mohamed Diané et l’ex-ministre de l’environnement Oyé Guilavogui sont en détention à la maison centrale de Conakry.

Elisa CAMARA, depuis la CRIEF