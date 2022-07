Jean Marc Telliano aussi? Le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) à requis jeudi l’ouverture d’une infirmation judiciaire contre l’ancien ministre de l’agriculture et leader du RDIG Jean Marc Telliano. Aly Touré motive sa décision par un rapport de dénonciation relatif à un détournement scandaleux de plus de 200 milliards gnf. L’affaire remonte à 2011 sous l’ex-président Alpha Condé…

Noumoukè S.