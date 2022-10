CRIEF. Procédure pénale lancée contre Lucien Guilao, Youssouf Camara et Fatoumata Chérif

Suite aux injonctions aux fins de poursuite judiciaire du ministre de la Justice faites au procureur général près la Cour d’Appel de Conakry, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kaloum Mamoudou Mafassouba a transmis jeudi à la Crief le dossier de Lucien Guilao, Youssouf Camara et Fatoumata Chérif, tous en service à l’ONFPP pour des présomptions de détournement de deniers publics et enrichissement illicite portant sur un montant de plus de trois milliards de francs guinéens.