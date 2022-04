CRIEF: un dossier de la Ceni en jugement 

La toute première audience de la chambre du jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières, ( Crief), s’est tenue ce mercredi 13 Avril, avant d’être renvoyée au 20 avril prochain à la demande des avocats de la défense.

Ce 1er dossier concerne la commission nationale électorale indépendante, ( CENI) pour les faits d’un détournement de 2 milliards de francs guineens. Les présumés accusés sont: le jeune frère du défunt président de la ceni Me Salifou kebe, le nommé Mohamed Kebe et Facinet Camara, tous poursuivis pour des faits: » de blanchiment de capitaux, enrichissement illicite et corruption ».

A l’audience du jour, ni Mohamed Kebe ni son avocat n’étaient présents. Quant au nommé Facinet Camara gestionnaire comptable de son état était présent en compagnie de son avocat, Me Valentin Mansare. Qui a d’ailleurs sollicité un renvoi à deux(2) semaines pour la meilleure préparation de la défense de son client.

Cette demande de renvoi a été acceptée par l’agent judiciaire de l’état, mais à hautaine a-t-il précisé. C’est la même sollicitation qui a été faite par le procureur Lazare Mamady Bauret qui a aussi demandé un renvoi à une semaine.

Dans sa décision, le juge Alhassane Mabinty Camara renvoyé l’affaire au 20 Avril prochain.

Pour la petite histoire, les faits remontent en février 2022 lorsque la Cellule nationale du traitement des informations financières a découvert dans le compte de la société flavio un montant de 2 milliards de francs guineens non justifié. Flavio est une société de voyage chargée de délivrer des billets de voyage au ministère de l’administration du territoire. Le ministère tutelle de la ceni.

Elisa Camara

