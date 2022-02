CRIEF : Zenab sera-t-elle coulée par le Nabayagate?

Le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry, a, lors d’une conférence de presse qu’il a animée hier mrdi 1er février 2022, dans les locaux de ladite Cour, annoncé la transmission auprès de la CRIEF les dossiers des faits présumés des détournements des deniers publics, dans lesquels sont cités, l’ancienne ministre de l’Enseignement tehnique Zénab « Nabaya » Dramé et l’ex-Directeur Général de la LONAGUI (Loterie nationale de Guinée) Lansana Chérif Haïdara.

Dans cette communication longue d’une dizaine de minutes, le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry, Alphonse Charles Wright a fait savoir ceci :《 Le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Kaloum, conformément à l’article 19 de l’ordonnance N°007, a transmis par voie hiérarchique suivant lettre de transmission N°42/PR/TPI/K/2022 en date du 26 janvier 2022, le dossier DJOMA GROUP au Procureur Spécial près la CRIEF qui a requis du Président de la CRIEF, l’ouverture d’une information judiciaire telle que prévu par l’article 60 du code de procédure pénale. Il a transmis également par la même voie suivant lettre de transmission N°062/2022 en date du 31 janvier 2022 les dossiers ministère public et l’Etat Guinéen contre les nommés: Lansana Chérif HAIDARA, Ex-Directeur Général de la LONAGUI et Zénab DRAME, Ex-Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, tous poursuivis pour des faits présumés de détournement de deniers publics« .

Pour finir, il a fait savoir que la procédure de saisine du Procureur Spécial est régulière et il est loisible à toute personne s’estimant lésée par cette démarche d’exercer les recours appropriés par devant les juridictions compétentes aux fins de droit, et non par voie de presse.

