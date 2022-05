Crimes de sang en Guinée : le parquet général passe à la vitesse supérieure

Quelques semaines après la publication de la liste de plusieurs personnalités du régime Alpha Condé, soupçonnées de crimes de sang en Guinée, le procureur général près la Cour d’appel de Conakry passe à la vitesse supérieure.

Dans un document intitulé « transmission aux fins de formation de pool d’officiers de police judiciaire » Charles Alphonse Wright vient de rendre public les noms des officiers et sous-officiers de la gendarmerie et de la police qui composent le pool. Ils seront chargés de mener des enquêtes sur les crimes de sang conformément aux instructions, aux fins de poursuite judiciaire par voie de dénonciation contre l’ex-président Alpha Condé et plusieurs autres cadres de son régime.

Nous vous proposons la liste intégrale des membres du pool d’officiers de police judiciaire.

GENDARMERIE NATIONALE:

DIRECTION CENTRALE DES INVESTIGATIONS JUDICIAIRES : 1/- Lieutenant-Colonel Moussa SANGARE

2/- Commandant Sékou Oumar CONDE

3/-Sous-Lieutenant Mamadouno JOACHIM

4/- Sous-Lieutenant Aboubacar KEÏTA 5/- Sous-Lieutenant Aboubacar Sidiki SYLLA

UNITE CENTRALE DE LA POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE : Sous-Lieutenant Jean Faya TINKIANO

BRIGADE DE PROTECTION DES PERSONNES VULNERABLES: Sous-Lieutenant Sékou 2 CAMARA

BRIGADE DE RECHERCHE DE KIPE: Commandant Kadiatou Goulo DIALLO

POLICE NATIONALE :

DIRECTION CENTRALE DE POLICE JUDICIAIRE:

1/- Séraphin HABA, commissaire divisionnaire de police directeur adjoint de la police judiciaire.

2/- Mohamed 3 CAMARA, commissaire de police (officier de police judiciaire)

3/- Moussa Moïse TOURE, commissaire de police en service au BCN Interpol (officier de police judiciaire)

4/ Gilbert CAMARA, commissaire de police (officier de police judiciaire)

5/- Alpha Mamadou BALDE, commissaire de police (officier de police judiciaire)

DIRECTION DE LA POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE :

Mohamed N’DIAYE, commissaire divisionnaire de police

DIRECTION GENERALE (OPROGEM) :

Marie GOMEZ, commissaire de police.

DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE DE L’AIR ET DES FRONTIERES :

Abdoulaye CONDE, commissaire divisionnaire de police en service au commissariat spécial de police de l’aéroport internationale Ahmed Sékou TOURE.

Précisons que le pool est sous l’autorité de Alghassimou Diallo, procureur de la République près le tribunal de Dixinn sous la supervision du procureur général Alphonse Charles Wright.

Selon une source judiciaire , les biens des personnalités citées seront saisis dans un bref délai, un document ordonnant cette saisie serait en cours d’élaboration.

Ahmadou Hamzah Bah