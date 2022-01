Crimes commis sous Alpha Condé : les avocats français du FNDC saisissent le procureur général…

Les avocats français du front national pour la défense de la constitution (FNDC) ont, à travers un courrier adressé au procureur général près la cour d’appel de Conakry, procédé à une dénonciation des crimes et exactions présumés commis par 92 personnalités sous le régime d’Alpha Condé. Cela intervient au lendemain de l’ouverture d’une information judiciaire par le parquet de Dixinn sur les crimes et exactions commis de 2010 à 2021.

Les enquêtes ouvertes par le parquet portent sur des faits de meurtres, d’assassinat, complicité de meurtre et d’assassinat, homicide involontaire, coups et blessures volontaires, arrestation, enlèvement, séquestration, torture, destructions et dégradations de biens publics et privés, pillage, vol, agressions sexuelles et viols.

Dans leur courrier, Me William Bourdon et avocats associés saluent la décision qui selon eux s’inscrit dans la lutte contre l’impunité en Guinée et la promotion de l’État de droit.

Par ailleurs, les avocats français du FNDC ont transmis au procureur général près de la Cour d’appel de Conakry, une liste de 92 anciens hauts dignitaires de l’ancien régime qui selon eux, sont impliquées directement ou directement dans les violences électorales et post électorales du double scrutin législatif et référendaire, du 22 mars 2020.

Parmi ces personnalités figurent l’ancien président, Alpha Condé, son Premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana, Mohamed Diané, Amadou Damaro Camara, Sanoussy Bantama Sow, Tibou Kamara. Papa Koly Kourouma et aussi Zalikatou Diallo pour ne citer que ceux-là.

Les avocats français du FNDC indiquent : « Nous ne pouvons que nous réjouir de l’ouverture d’une information judiciaire concernant les agissements dénoncés à l’occasion de notre signalement auprès de la CPI. Nous appelons de nos vœux que ce changement favorise la transition démocratique tant attendue en Guinée et qu’il instaure les conditions d’une totale collaboration avec votre parquet ».

Ci-dessous, la liste des 92 personnalités impliquées directement ou indirectement dans les crimes et exactions commis sous Alpha Condé👇👇

Sadjo Bah