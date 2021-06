Crise à la Féguifoot : ‘’l’arrivée de la mission Fifa-Caf ne fait pas honneur à la Guinée’’ (Lucien Guilao)

Dans un courrier adressé à la Fédération guinéenne de Football, le directeur de la division Association membres a informé que la mission Fifa-Caf sera à Conakry du 21 au 24 juin prochain et rencontrera plusieurs acteurs dont le ministre des Sports.

Dans cet entretien qu’a bien voulu nous accorder Lucien Beindou Guilao, candidat au poste de la première vice-présidence de la FGF s’est penché sur l’arrivée prochaine de ladite mission d’assistance FIFA-CAF. Lisez !

Mediaguinee : Que pensez-vous de la venue ce lundi d’une mission d’assistance FIFA-CAF pour accompagner la FGF dans le processus électoral ?

Lucien Guilao : Ecoutez, il faut dire les choses clairement, l’arrivée de cette mission ne fait pas honneur à la Guinée. Je dis bien à la Guinée. Notre fédération, pour des questions d’intérêts financiers, s’est montrée incapable d’organiser une élection digne de ce nom. Et pourtant une élection où il n’y a qu’une seule urne, un isoloir, un scrutateur ou 2, et 65 électeurs ne devrait pas être difficile à réaliser. Je vois que les gens parlent de guerre d’égo, ce n’est pas une guerre d’égo, il s’agit de lutte d’intérêts financier. L’argent est et reste le seul mobile. Quand on observe tout ce qui s’est passé depuis la mise en place des commissions en passant par le retrait des candidats, la disqualification du candidat unique Aboubacar Touré, la réouverture illégale du dépôt des candidatures, la guerre des commissions, on se rend à l’évidence que la venue de cette mission s’impose en ce sens qu’elle permettra d’apporter des solutions à nos problèmes. De toutes les façons, ce qui se passe n’honore pas la FGF et par ricochet ça n’honore pas la Guinée. Cependant, je ne me réjouis pas de l’arrivée de cette mission en ce sens qu’elle vient prouver que nous avons été incapables d’interpréter nos propres textes, incapables de mettre en place des commissions dans les règles, incapables de mettre l’intérêt du foot Guinée au-dessus de tout.

La FGF a publié le programme de la mission conjointe FIFA-CAF, et il semblerait qu’il est sujet à polémique. Qu’en pensez-vous ?

J’ai pris connaissance de ce programme, et franchement, j’avoue que je ne comprends pas pourquoi elle veut faire participer des personnes ressources. Et d’ailleurs, ça veut dire quoi personnes ressources ? Parle-t-on de véritables personnes ressources ou s’agit-il de personnes ressources ALIMENTAIRES ? Qui va choisir ces personnes ressources ? Où étaient-elles ces personnes ressources depuis ce temps ? Qu’est-ce que ces personnes ont apporté pour amener la FGF à ne s’appuyer que sur les textes rien que les textes ? Vous voyez que c’est autant de questions qui me taraudent et qui me font dire que la grande manipulation a commencé. J’ai la nette impression que nous n’avons toujours pas tiré les leçons de notre incompétence récente à organiser une élection aussi simple que celle-là. La mission conjointe composée de cadres compétents et expérimentés de la FIFA et de la CAF a déjà établi sa liste de personnes à entretenir. Je pense qu’on gagnerait en sagesse et en humilité à ne s’en tenir qu’à cette liste. Moi, j’aurai aussi souhaité que la mission s’entretienne avec les candidats, mais ça c’est moi qui le souhaite. Maintenant que la mission a fait sa liste, je m’en tiens à cette liste, point à la ligne. Je vous signale que dès le départ, quand nous avions pressenti ce qui allait arriver, tous les courriers ont été adressés avec copie à toutes les instances du football et du sport Guinéen, y compris au Ministère d’Etat en charge des Sports pour info. Aujourd’hui, qu’on ne vienne pas nous dire qu’il faut faire participer des personnes ressources, celles-là même qui n’ont pu rien faire pour que cette élection se fasse dans les règles. Je pense que le Ministre d’Etat en charge des Sports, devrait prendre les choses en main et faire en sorte que l’on ne s’en tienne qu’à la liste fournie par la mission conjointe.

