Crise à la FESABAG : Abdoulaye Sow annonce une plainte contre Marie Ivonne

Suite aux multiples sorties musclées ces derniers temps de dame Ivonne Koumbassa contre sa personne l’accusant de détournement, de corruption etc., le secrétaire général de la FESABAG (fédération syndicale autonome des banques, assurances et microfinances de Guinée), Abdoulaye Sow, à travers son avocat Me Salifou Béavogui, a annoncé, ce jeudi 9 décembre, une plainte contre l’exlue de ladite structure syndicale dont la justice demande son rétablissement dans ses droits après un procès.

Selon Me Salifou Béavogui qui a confirmé l’information à Mediaguinee, dame Marie Ivonne Koumbassa sera poursuivie pour des faits: » d’injures publiques, dénonciations calomnieuses, diffamation et chantage ».

« Dans les heures à venir, nous allons déposer une plainte contre madame Ivonne pour des faits d’injures publiques, dénonciations calomnieuses, diffamation et chantages.Trop c’est trop. Dans le syndicalisme, que chacun défende ses intérêts au lieu de se spécialiser dans la délation, dans les accusations fortuites, dans les injures publiques. Aujourd’hui mon client monsieur Sow est traîné à tort et à travers et dans une férocité totale dans la boue sur la base d’un mensonge. Aujourd’hui, son honneur et sa dignité sont fortement entamés à tout bout de champ. Et cela est inacceptable. Donc il faut que justice soit rendue », a déclaré Me Béa.

Elisa Camara

+224654957322