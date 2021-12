Crise à la FESABAG: Marie Ivonne menace d’installer son propre bureau si…

Exclue de la fédération syndicale autonome des banques, assurances et microfinances de Guinée ( FESABAG), Marie Ivonne Koumbassa, face à la presse ce lundi 06 Décembre, a menacé de mettre en place son propre bureau si elle n’est pas rétablie dans ses droits comme l’a exigé la justice qui a débouté Abdoulaye Sow.

Selon la syndicaliste, le congrès du 26 novembre dernier qui a reconduit le secrétaire général, Abdoulaye Sow,

à la tête de la FESABAG : « est un coup d’état parce qu’il a anticipé le congrès qui devrait se tenir le 14 décembre 2021. Puis, il a fait le congrès à l’absence des congressistes. Nous sommes membres statutaires. Nous avons été exclus de la FESABAG. Nous avons été à la justice où Abdoulaye Sow a été débouté. On a demandé à nous rétablir dans nos droits. Il a préféré anticiper le congrès pour ne pas qu’on revienne à la FESABAG. Il a fait toutes ses magouilles en complicité avec les cadres de la banque centrale. Abdoulaye Sow est le maillon fort de la banque centrale. La banque centrale s’est servie d’Abdoulaye Sow pour garder leur fauteuil. Abdoulaye Sow a manqué l’occasion de sortir par la grande porte. Mais nous allons répondre à Abdoulaye Sow », a t elle fulminé.

Et de mentionner plus loin : « Nous avons adressé un courrier au premier ministre et au ministre de la fonction publique. Nous avons transmis la décision à la FESABAG par voie d’huissier. Si rien n’est fait, il n y aura une autre étape. On a le droit de mettre en place notre bureau FESABAG »

Elisa Camara

+224654957322