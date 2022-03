Crise de carburant à Labé : les autorités préfectorales tapent du poing sur la table et prennent des dispositions

Suite à la fermeture de la quasi-totalités des stations-service de Labé, causant une crise sans précédent dans la capitale du Foutah Djallon, ces dernières 24 h, avec la vente d’un litre d’essence au marché noir jusqu’à 15 mille fg, dans la matinée ce mardi 22 mars, les autorités préfectorales, en l’occurrence le directeur préfectoral du Commerce, sur ordre du préfet, ont convoqué une réunion d’urgence avec tous les gérants de ces stations-service de la ville, histoire de prendre à bras-le-corps cette situation. A la sortie de ces concertations, le directeur préfectoral du Commerce nous a confié que des dispositions ont été prises.

« Moi-même, je suis allé sur le terrain pour faire le premier constat. Et j’avoue que le constat était amer, puisque la plupart des stations sont restées fermées.Suite à cela, nous avons remonté l’information au niveau de monsieur le préfet, il nous a instruit d’inviter l’ensemble des gérants des stations d’essence relevant de sa juridiction à une réunion de concertation ce matin à 10 heures. C’est ce qui nous a permis d’échanger avec eux .Les débats ont été fructueux, ils ont posé des doléances, ils ont expliqué leurs difficultés. Ils ont parlé du manque de carburant au dépôt à Conakry. C’est ce qui entraîne à leur niveau cette fermeture des stations. Il y en a parmi eux qui ont fait des bons il y a une semaine, deux semaines et leurs commandes n’ont pas été livrées », affirme Alseyni Diaby.

Le directeur préfectoral du Commerce, dans la foulée, met en garde les gérants de station service qu’ il qualifie de mauvaise foi.

« Mais également, il y a parmi eux des éléments de mauvaise foi, qui veulent simplement créer une crise qui n’a pas lieu d’être en spéculant sur les prix et en vendant dans les bidons. Désormais, jusqu’à nouvel ordre, aucune station ne doit vendre dans les bidons. Ensuite nous avons remarqué également que les stocks de sécurité ne sont pas respectés. Toutes les stations doivent garder un stock de sécurité pour la préfecture. Toutes les stations doivent vendre le carburant à part le stock de sécurité. Toute station qui se livrerait à ce genre de pratiques sera fermée jusqu’à nouvel ordre. Donc ce sont entre autres les dispositions qu’on a prises ce matin. Les gérants qui étaient là, ils ont pris cet engagement devant nous , devant le préfet qu’ils vont vraiment respecter. Après le constat encore sur le terrain, toutes les stations qui resteront fermées, on viendra avec les forces de l’ordre demander le pourquoi et voir effectivement est-ce qu’il y a stock, est-ce que c’est un refus. Et si c’est un refus, ce gérant se verra purement et simplement arrêté », prévient Alseyni Diaby.

À noter que quelques heures après cette rencontre, au moins une dizaine de stations-service ont repris du service.

Tidiane Diallo, correspondante régional à Labé

620 44 25 83