Crise en Guinée-Bissau : la Guinéenne Tigui au secours de son époux Embaló

La Guinée-Bissau reste encore sur des cendres chaudes. L’arrivée du général Umaro Sissoco Embaló au pouvoir n’a pas encore eu raison des crises politiques dans ce petit pays de l’Afrique de l’Ouest situé entre la Guinée et le Sénégal. Meme la coalition qui a porté le président bissau-guinéen au palais rouge de Bissau est au bord de l’implosion. Tigui Mounir Camara, l’épouse guinéenne de Embaló ne chôme pas. Elle multiplie les appels au pied pour inviter les politiques bissau-guinéens à l’entente, à l’amour et à la solidarité autour de son mari pour sauver le pays d’une autre crise aux conséquences fâcheuses. C’était sur sa page Facebook…

[Derrière chaque homme fort, il y a une femme déterminée, pétrie de sagesse et d’amour.

Je regarde la scène politique actuelle et conclue avec desolation le comportement de certains. La patrie est au dessus de tous et chacun à un devoir régalien envers son pays. Il y a un adage Sossou qui dit, je cite : si tu brûle ta maison à cause d’un moustique, q’adviendra de toi si le moustique s’en va ?

Pour des raisons personnelles, égoïstes , certains citoyens passent tout leur temps à saboter les acquis, sacrifices de toute une nation, en mettant en portrait une image négative de leur pays. Aimez-vous vraiment votre pays? Aimez-vous vraiment vos concitoyens? Car vous ne représentez certes pas leurs voix. Vos actions sont plutôt nuisibles à leur quiétude sociale, a leur sécurité, à leur stabilité dans la quête de leur vie quotidienne. Comment pensez-vous attirer les bonnes volontés, les investisseurs afin de déclencher le développement tant voulu, la création de l’emploi quand à longueur de la journée vous peignez une image nauséabonde de votre propre patrie dans l’optique d’attirer l’attention de la communauté internationale? Oubliez-vous qu’il y a des ambassades, des représentants des différentes instances internationales dans chaque pays qui rendent compte fidèlement? Vous oubliez une chose: chaque état est souverain et défend seulement les intérêts de leurs peuples. Les chefs à l’international auxquels vous faites appel n’ont pas droit d’ingérence dans les affaires d’un autre état petit soit il. Alors prenons conscience de laver le linge sale en famille. De prôner le dialogue inclusif, la compréhension et la tolérance dans le strict respect des uns et des autres.

Critiquons oui, mais avec objectivité non pas de manière égoïste du genre: je ne suis pas au pouvoir donc rien ne marche tant que je ne suis pas aux manettes. Non !

Bien sûr je félicite aussi ces citoyens dignes de la nation qui jouent un rôle d’éveil des consciences de façon positive car ils ne sonnent pas seulement la cloche mais donnent aussi des solutions, font des propositions dans le sens de faire bouger les lignes et rappeler aux gouvernements leurs rôles envers le peuple, en se mettant au service de leur nation quand on leur fait appel. On ne sert pas un individu mais plutôt sa nation. Intègre plutôt ce gouvernement pour apporter ta connaissance à ta patrie et non aux gouvernants. A chacun son tour chez le coiffeur et on ne peut sûrement pas brûler les étapes.

Un peuple qui ne respecte pas ses dirigeants, est un peuple qui ne respecte pas sa patrie, mais surtout ne se respecte pas non plus.

La plupart de ceux qui s’agitent le font pour se faire remarquer afin de prendre des miettes.

Personne ne peut intimider son prochain. Ces manettes au néonatal sont révolues. Penser manipulé, contrôlé le chef est une histoire passée. Crier sur tous les toits quand ses intérêts personnels sont menacés et vouloir se donner des airs de capacités imaginaires est aussi révolu.

Il est temps maintenant pour le changement progressiste pour le bien de tous. Ou la réconciliation, l’union et la paix prônent parmi les enfants d’une même nation. C’est la génération concrète. Nul n’est au dessus de la loi, et cette liberté d’expression, cette démocratie dont certains abusent sont pour tous.

Les tantrums d’enfants gâtés qui attirent l’attention des parents afin d’assouvir leurs caprices sont terminés. Dirigez ensemble ou vous allez certainement laisser diriger pour le bien de la nation.

Les campagnes sont pour 5 ans, à l’instant donnez-vous la main pour changer les donnes et faire bouger les lignes dans la cohésion et la fraternité sans discrimination de race, de religion ou d’orientation politique.

Je suis pour une liberté d’expression respectueuse des uns et des autres, je suis pour une démocratie taillée selon nos mœurs et coutumes et adaptée à nos réalités africaines.Sachez qu’en démocratie ta liberté se limite là où débute celle des autres.Cette liberté d’expression dont certains abusent n’est pas seulement valable quand ils sont les concernés , mais plutôt aussi valable et applicable pour le camp adverse. Nul n’a le monopole de la parole.

General Di povo, l possivel Npudi !. Tu as tout mon soutien. Força ai. ✊🏽]

Tigui Mounir Camara