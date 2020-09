Crise malienne : l’ambassadeur de Guinée à Bamako reçoit en audience son homologue des Etats-Unis

Ce vendredi 04 août 2020, l’ambassadeur de la République de Guinée au Mali a reçu en audience son homologue américain Dennis B. Henkis à Bamako. Les deux diplomates ont eu un tête-à-tête au salon d’honneur de la chancellerie guinéenne et discuté de plusieurs sujets : notamment la crise sociopolitique dans leur pays d’accueil, le Mali, les attaques terroristes, le conflit frontalier entre la Guinée et le Mali, les projets routiers et ferroviaire entre les deux pays mais aussi la question du G5 Sahel.

En ce qui concerne la crise au Mali, le diplomate américain a informé son homologue guinéen que les membres du Comité national pour le salut du peuple (CNSP) voudrait imiter le modèle de la transition au Burkina Faso après la chute du Président Compaoré, c’est-à-dire un Président civil et un premier ministre militaire.

Sur ce sujet, en sa qualité de représentant du Président de la République de Guinée au Mali, Général Fodé Kéita se dit préoccupé par cette crise malienne, un pays lié à la Guinée par histoire et culture.

Les deux diplomates ont émis leurs préoccupations quant aux attaques terroristes qui persistent encore dans certaines régions du Mali.

Concernant l’Etat de santé de l’ex-président IBK, les deux personnes ont souhaité prompt rétablissement au Chef de l’Etat déchu.

En sa qualité d’ancien ambassadeur des Etats unis en Guinée, Dennis a bien voulu s’imprégné auprès de son homologue guinéen du niveau d’avancement du projet du chemin de fer Conakry – Bamako.

En réponse, le diplomate guinéen a informé son homologue américain que les travaux vont bientôt commencer. Et que le financement est déjà trouvé par le biais d’une société allemande.

Enfin, l’ambassadeur de Guinée rassure son homologue du pays de l’Oncle Sam que son pays accorde une grande importance à la coopération guinéo-malienne.

Les deux diplomates ont promis de se rencontrer périodiquement pour le bon accomplissement de leurs missions respectives.

Moussa Oulen Traoré, correspondant à Bamako (Mali)

