Crise politique en Guinée : la plateforme UPP propose la mise en place d’une commission ad hoc (Dr Koureissy)

Docteur Sékou Koureissy Condé, Président du Parti ARENA et porte-parole de la plate-forme UPP propose la mise en place d’une commission ad hoc chargée de faciliter le dialogue politique inter-guinéen.

En cette période de négociations tendues entre la CEDEAO et les autorités guinéennes d’une part et de crise qui s’annonce entre la classe politique guinéenne et le CNRD [Comité national du rassemblement pour le développement] d’autre part, la plate-forme UPP, s’est donnée, selon son porte-parole, de trouver un terrain d’entente entre tous les acteurs de la transition afin d’éviter des confrontations inutiles et périlleuses.

De prochaines manifestations se préparent. A cet effet, toujours selon Docteur Sékou Koureissy Condé, la plate-forme UPP propose la mise en place d’une commission ad hoc composée de 12 personnalités chargées de la facilitation du dialogue politique inter-guinéen.

Docteur Sékou Koureissy Condé a enfin lancé un appel pressant au CNRD afin qu’il accepte d’accepter à un dialogue élargie et consensuel.

« Nous devons bénéficier de l’avantage et de la force de la raison et éviter les conséquences des raisons de la force. Nous avons tout à gagner ensemble et il n’est pas trop tard, loin s’en faut. Les solutions locales, endogènes sont les meilleures recettes pour la santé de nos sociétés », a lancé le patron de l’ARENA.

Focus