Crise politique en Guinée : voici ce qu’en pense Laye Junior Condé...

Mediaguinee -votre quotidien- a tendu ce vendredi son micro à Laye Junior Condé, membre du bureau politique national du RPG Arc-en-ciel à propos de la situation politique dans le pays. Égal à lui-même et dans un style qui lui est propre, voici ce qu’il en pense. Lisez !

‘’Je souhaite une concertation franche et sincère entre la mouvance présidentielle et les acteurs sociaux politiques regroupés au sein du FNDC [Front national pour la défense de la Constitution] pour parler de la maison Guinée en émergence quoi qu’on dise. Le préalable étant bien entendu la libération immédiate et sans conditions des leaders du FNDC. Pour personne, nous n’accepterons que le nom du Président Alpha Condé, eu égard à son long parcours pour l’instauration de la démocratie en Afrique et du respect du droit l’homme, soit associé à un embryon de dictature ou même souillé. Cela ne lui ressemble pas. Et cela est reconnu à l’échelle mondiale. Ce, en dépit de la caricature que tentent de lui faire d’adversaires malhonnêtes en la faveur de crises politiques inhérentes à tous les pays à l’apprentissage de la démocratie. J’ai foi à la vertu du dialogue sur tous les sujets. Y compris le perfectionnement de la constitution actuelle qui comporte, toutefois, des imperfections’’.