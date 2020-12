Crise postélectorale/Labé : blessé le 22 octobre dernier, Sadio Diallo succombe à ses blessures…

Les violences postélectorales continuent de faire des victimes en Guinée et à Labé en particulier. Amadou Sadio Diallo, âgé d’une vingtaine d’années, boulanger de son état, originaire de la sous-préfecture de Kouramangui a été atteint par balle le 22 octobre dernier au carrefour Bilali en marge d’une manifestation de l’opposition. Le pauvre a tiré sa révérence dans l’après-midi de ce vendredi 11 décembre 2020 à l’hôpital régional de Labé, selon l’un de ses oncles.

« C’est vrai, il avait été atteint par balles le jeudi 22 octobre 2020. Il était admis dans une clinique privée de la place. C’est ainsi que les parents, amis, connaissances et des bonnes volontés, chacun a pu contribuer ce qu’il peut pour ses soins, mais en vain. Il a, par la suite, été transféré à l’hôpital régional où il a subi deux interventions chirurgicales. Il s’appelle Amadou Sadio Diallo, 20 ans, boulanger de profession. Il a été suivi jusqu’à ce jour et finalement il a rendu l’âme. Depuis qu’il a reçu cette balle jusqu’à ce jour, les gens nous ont beaucoup soutenus. Pour l’enterrement, nous avons convenu, avec la famille, de le faire au cimetière de Tata après la prière de 17 heures. Il est orphelin et célibataire sans enfant », explique Amadou Loukmane Diallo, oncle paternel de la victime.

Il faut rappeler que quatre personnes, dont un bébé de trois ans, ont perdu la vie après avoir été blessées par balles lors des violences postélectorales à Labé.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

