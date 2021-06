Crise socio-politique en Guinée: Cellou Dalein échange avec l’ambassadeur du Japon

Le président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) Cellou Dalein Diallo a échangé dans l’après-midi de ce mercredi,23 juin 2021 avec l’ambassadeur du Japon en Guinée Hideo Matsubara.

Les échanges avec le diplomate nippon, seion l’opposant guinéen, ont porté sur les origines et l’ampleur de la crise socio-politique à laquelle la Guinée fait face.



“J’ai eu, ce mercredi après-midi, des échanges fructueux avec SEM Hideo Matsubara, Ambassadeur du Japon en Guinée. Ce fut une occasion pour moi d’expliquer au Représentant de ce grand pays ami l’origine et l’ampleur de la crise socio-politique que traverse la Guinée, et, pour lui, de me rappeler les secteurs de concentration de l’aide japonaise à notre pays”, a écrit le leader de l’UFDG sur sa page Facebook

Mamadou Yaya Barry