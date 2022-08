Culte de la personnalité: « Doumbouya a tout simplement fait un mauvais procès à Alpha Condé » (Koundouno)

Le 5 septembre 2021, le Colonel Mamadi Doumbouya avait ouvertement critiqué le culte de la personnalité et la personnalisation du pouvoir sous le régime de Alpha Condé.

Mais onze mois après, où on en est ? Le culte de la personnalité a-t-il disparu ? Pour répondre à ces questions, il suffit de parcourir la ville de Conakry et d’écouter certains discours. Des portraits géants du Président de la Transition sont affichés partout.

Dans les discours, c’est à peine si certains thuriféraires ne le qualifient pas » d’envoyé de Dieu » ou de » messie « . C’est de cette manière que commence le culte de la personnalité sous tous les régimes. Quant à la personnalisation du pouvoir, il n’est pas rare d’entendre que le Président de la Transition a fait don de ceci ou de cela à telle ou telle structure alors qu’il s’agit de biens ou fonds publics. S’il était véritablement opposé au culte de la personnalité et à la personnalisation du pouvoir et si sa dénonciation du 5 septembre n’était pas simplement de la poudre aux yeux, il aurait été sans doute le premier à mettre fin à ces fléaux. Mais il semble y prendre goût et laisse faire puisque ces actes et discours flattent son ego. En fin de compte, il a tout simplement fait un mauvais procès à Alpha Condé.

SEKOU KOUNDOUNO

RESPONSABLE DES STRATÉGIES ET PLANIFICATION DU FNDC

MEMBRE DU RÉSEAU AFRIKKI NETWORK