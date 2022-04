Culture : Après son sacre aux victoires du reggae, Takana Zion se lance à la conquête du disque d’or

Le reggae man guinéen, Mohamed Mouctar Soumah, plus connu sous le nom de Takana Zion vient d’être sacré meilleur artiste reggae du continent africain de l’année, aux victoires du reggae et ce, grâce au succès de son ultime album, Human Supremacy. A peine sacré, il se fixe déjà un autre grand objectif, celui de la conquête d’un disque d’or. Takana Zion l’a annoncé à Zion City, lors d’un point de presse qu’il a tenu ce Samedi 09 avril.

Takana Zion s’est dit honoré d’avoir reçu le prix du meilleur artiste reggae du continent. Pour lui, cette distinction lui permettra de se remettre en question et à redoubler d’efforts.

« Je suis plus qu’honoré d’avoir reçu ce prix avec beaucoup de joie, d’amour mais aussi avec beaucoup d’humilité. Nous recevons ces prix mais ce n’est pas notre quête d’avoir des prix. C’est une façon de nous encourager à redoubler d’efforts, de nous remettre en question, de nous surpasser », a déclaré Takana Zion.

Après le succès de son album Human Supremacy, le meilleur reggae man africain de l’année se lance désormais à la conquête d’un disque d’or.

« Nous sommes toujours sur cette voie de la conquête du disque d’or. Il y a eu beaucoup de progrès dans la vente de disque sur les différentes plateformes sur internet mais, on doit encore manifester beaucoup d’énergie. Je pense que par la grâce de Dieu, nous allons l’obtenir », a indiqué Takana Zion avant de justifier sa quête du précieux sésame : « Nous sommes à la conquête du disque d’or parce que jusqu’à présent, dans la musique urbaine guinéenne, aucun artiste n’a remporté le disque d’or (…). Depuis que je suis venu en 2007 par la grâce de l’éternel, on a sorti l’album Zion prophète, on a commencé à prendre 5 millions, 10 millions, 15 millions, 20 millions, 50 millions, 20 mille dollars, 30 mille dollars, 40 mille dollars, l’industrie musicale a été bouleversé. Elle a changé la vie de beaucoup d’artistes. Les artistes qui venaient à vélo ou en taxi aux concerts sont en train de conduire aujourd’hui des 4×4 sorties d’usine. Ça, c’est parce qu’il y a une énergie qui était derrière », a-t-il justifié.

Pour décrocher un disque d’or, il faut faire vendre 50 000 CDs. Et Mangana compte y arriver grâce au succès de Human Supremacy et surtout à sa récente distinction qui selon lui, permettra de booster la vente de l’album.

« Il faut vendre 50 mille CDs pour avoir un disque d’or. En général, quand les producteurs sortent un album, personne ne prendra le risque de commander 50 mille CDs à une usine de fabrication de CDs et aux institutions françaises qui sont chargées de décerner le disque d’or si, ils ne sont pas sûrs que tu es capable de les vendre. Nous, nous sommes sur cette voie là. Nous avons vendu des milliers et des milliers de CDs. Peut-être, il ne reste que 25 mille ou 30 mille CDs à racheter pour que Takana ait le disque d’or (…). Ma distinction va augmenter les ventes du disque Human Supremacy sur le marché européen et dans le monde entier. Ça va pousser beaucoup de personnes à acheter le CD », a souligné Takana Zion.

Dans les prochaines semaines, Mouctar Soumah va prester aux îles de la Réunion, au Swaziland, en Afrique du Sud, en France et dans d’autres pays à travers le monde pour promouvoir Human Supremacy et ses cinq autres albums.

Par ailleurs, Takana Zion annonce un grand événement après le mois saint de Ramadan pour célébrer son prix avec le peuple de Guinée.

Sadjo Bah