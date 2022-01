Culture Baga : « bientôt l’inauguration d’un petit musée à Katako » (Jean René Camara)

Le Collectif pour la Promotion du Patrimoine Culturel Baga dénommé « FEST-ART-D’MBA » a organisé une Conférence de presse, ce Samedi 15 janvier 2022. Le but de cette conférence est une manière pour le collectif, d’annoncer les couleurs de la 4ème édition et les objectifs qu’ils se sont fixés.

Prenant la parole, Jean René Camara, président du comité d’organisation, a tenu à rappeler les missions dudit collectif. « L’une des missions que nous avons, nous permet d’œuvrer pour ne pas laisser disparaître cette culture, cette riche culture Baga. Nous nous sommes dit, qu’en organisant ce festival chaque année, cela nous permet de faire revivre notre culture, notre identité. La troisième mission c’est de renforcer les capacités techniques et infrastructurelles des populations des villages pour la conservation et la promotion du patrimoine culturel et artistique Baga », a-t-il expliqué.

Poursuivant, il a fait savoir qu’avec les moyens limités qu’ils ont, ils entendent développer des stratégies par rapport à cette mission. « Et ces stratégies seront matérialisées avec des actions de réalisation des infrastructures sur le terrain. Nous sommes en phase d’inauguration d’un petit musée à Katako, ça sera appelé Musée Dabaka, qui veut dire le musé des Bagas. »

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08