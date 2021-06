Culture : Daouda Sourakata Kouyaté installé président de l’association des jeunes griots de Guinée

Le bureau de l’Association des jeunes griots de Guinée (AJG-Guinée) a été officiellement présenté au public ce samedi, 26 Juin 2021 à Conakry. La cérémonie de présentation a été marquée par l’installation de Daouda Sourakata Kouyaté dans ses fonctions du président de ladite association. Il remplace ainsi à ce poste, Mamadi Fina Camara. La rencontré a mobilisé plusieurs personnalités guinéennes, notamment Hadja Nantoun Cherif, ancienne députés du RPG Arc-en-ciel, des représentants de chacune des quatre coordinations régionales du pays, des griots réunis au sein de Djélitomba et ceux de Dokala parmi lesquels figurait le célèbre balafonniste Balla Kouyaté.

Dans son discours de bienvenue, Djéli Mory Kouyaté, coordinateur de L’AJG-Guinée a évoqué de vastes chantiers qui attendent les jeunes griots dans le cadre de la culture de la paix et de l’unité nationale. Peu après son installation dans son fauteuil de président, Daouda Sourakata Kouyaté s’est confié à la presse. Il promet d’œuvrer dans ce sens lui et son équipe.

« Le griot souhaite toujours la paix. Par ce que sans la paix on ne peut rien faire. Je suis très content pour la confiance que l’association des jeunes griots de Guinée m’a portée. Je suis fier de ça et je leur remercie. Quand on dit griot, le djéli, il ne s’agit pas de chanter seulement. On a un travail noble. Celui de réconcilier les populations guinéennes. C’est ça notre mission. Des imams et des ministres partent sensibiliser pour la paix. Mais quand nous nous partons, on ne peut pas nous jeter de pierres. Parce que c’est notre travail ça. On est là pour tout le monde. On veut donc que l’État nous donne notre travail », a-t-il lancé dans une interview accordée aux journalistes présents.

Quant à Mamadi Fina Camara, le président sortant de l’association des jeunes griots de Guinée un satisfecit en guise de reconnaissance pour des efforts qu’il a fourni à la tête de l’AJG-Guinée lui a été décerné.

Pour rappel, l’association des jeunes griots du Manding a été créée en 2013. Elle s’est élargie aux autres du pays en 2021 pour devenir association dès jeunes griots de Guinée (AJG-Guinée) qui regroupe à ce jour, des griots et comédiens des quatre régions naturelles de la Guinée.

Mamadou Kouyaté