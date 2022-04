Culture : Dédicace du livre “Contes Loma” de Bernard Pévé Beavogui, auteur du livre “Mariage en pays Loma”

A l’occasion des 72h du livre à Conakry, plusieurs ouvrages sont dédicacés, dont celui de Bernard Pévé Beavogui intitulé « Contes Loma » un manuel de 100 pages, avec 10 Contes Loma, subdivisé en deux parties dont une en langue française et l’autre en langue locale Loma, par la maison des Editions Gandal. Cette cérémonie qui s’est tenue hier dimanche soir dans la salle polyvalente du Centre Culturel Franco-Guinéen (CCFG) a été ponctuée de la danse traditionnelle Loma et a connu la présence de plusieurs ressortissants de Macenta, venus apporter leur soutien à un des leurs qui enchaîne la publication des livres d’année en année.

Bernard Pévé Beavogui a, dans une interview qu’il a accordée à la presse, expliqué que ce nouveau livre de Contes Loma qui vient d’être dédicacé fait partie du vivier culturel guinéen. « C’est un enseignement, je veux, à travers ce livre, valoriser, promouvoir, faire la conservation de nos valeurs culturelles, surtout ce patrimoine immatériel que sont les contes, les devinettes et les proverbes […]

Je pense que c’est un appel pressant, puisqu’il faut revisiter notre passé, valoriser nos cultures ancestrales qui sont notre arme et nos âmes. Donc, si nous laissons nos valeurs ancestrales, nous n’aurons plus d’âmes, nous n’aurons plus d’armes. Donc j’appelle tout le monde, qu’ils soient Peuls, Soussous, Malinkés, Kissis, Guerzés, que le monde parte revisiter son passé afin que nos affaires ancestrales sortent et que les enfants les apprennent », a-t-il expliqué.

Le Directeur Général des Éditions Gandal, Aliou Sow, qui est intervenu par visioconférence, entend chaque année faire le tour de la Guinée. « C’est un évènement culturel et littéraire important qui met en valeur la culture et la tradition Loma telles qu’elles sont transmises à travers les âges et de génération en génération. Et c’est ça aussi l’esprit de cette collection tempo dans laquelle s’inscrit le livre de Contes Loma qui est le 2ème connu après le 1er qui est celui des Contes du Fouta Djalon que nous avons publié il y a 2 ans. Et d’année en année nous allons faire le tour de la Guinée, nous aurons une version française soussou et une version française malinké…Nous voulons montrer aussi bien que nous sortons des livres en langue française, les éditions Gandal sont les pionniers en République de Guinée pour la publication des livres de nos valeurs culturelles et dans nos langues nationales. »

Mamadou Yaya Barry