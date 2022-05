Culture : des artistes chanteurs réunis autour d’un projet humanitaire

Le club des artistes engagés pour l’humanitaire entend organiser un concert pour sauver des vies le jeudi 19 mai au chapiteau du palais du peuple à partir de 20heures. Cette annonce a été faite ce mardi,17 mai 2022, par Élie Kamano, artiste reconverti en politicien, en même tant initiateur du projet « Sauvons des vies » au cours d’une conférence de presse qu’il a animée à Yembeya, au siège de son parti. Ils sont une cinquantaine d’artistes chanteurs qui sont réunis autour de ce projet notamment, Petit Kandia, Oudy 1er, Mousto Camara et tant d’autres. D’abord pour commencer, il a indiqué que les préparatifs du concert se passent bien.

« Tout est mis en œuvre afin que le jeudi, le concert se passe dans de bonnes conditions. Au-delà du concert, il y a aussi l’esprit pour lequel nous faisons ce concert. Et nous remercions le président de la République pour avoir donné le ton et pour avoir ouvert le bal de cette levée des fonds. Parce que n’eût été son intervention, n’eût été sa participation, je ne pense pas qu’on serait arrivé aujourd’hui. Il doit falloir que nous réussissions cette première édition. Les artistes comme vous avez constaté depuis le départ, jusqu’à maintenant, il n’y a pas eu de bruits. C’est un des rares projets qui a regroupé 50 artistes, de tous les genres confondus, de tous les bords confondus qu’il n’y ait pas de bruits, parce que dès le départ, j’ai été très clair avec chacun, même si on collecte 10 milliards, ces fonds seront destinés à soigner nos concitoyens, pas à partager entre les artistes (…) », a-t-il indiqué.

Poursuivant, Élie Kamano a donné des détails par rapport au niveau d’extension du projet et de la somme déjà récoltée. « L’extension se fait déjà. Au-delà des 15 malades que nous avons, je suis à 36.000.000 de francs guinéens de premiers soins que j’ai apporté aux personnes qui ne figurent pas sur les 15 personnes. J’ai les facture ici. Dès que les gens ont appris qu’on est sur ce projet et que le président a fait un geste, ils sont venus ici pleurer. Je ne pouvais pas les rejeter les gens parce que c’est humanitaire. Alors j’ai essayé de faire face à ces cas, il y a par exemple une dame qui fait la chimiothérapie qui a 6 séances à faire et chaque séance lui coûte 4 millions et quelques. Il y a plusieurs cas comme ça ici avec nous. Nous avons la facture des malades avec nous ici. Parlant de la somme que nous avons récoltée, pour le moment, il y a que le président qui a donné 1 milliard 200 millions. Il n’y a pas que lui qui a donné mais je veux dire qu’officiellement c’est lui qui est connu. Sinon, il y a aussi nos connaissances à nous comme Antonio Souaré, comme Albayrak que nous remercions aussi qui ont aussi accompagné le projet à une hauteur symbolique. Les 1 milliard 200 millions que le président a donnés, les 200 millions sont destinés à payer le Chapiteau et 1 milliard destiné à prendre les 15 personnes en charge. Moi je sais qu’au-delà des 15 personnes, je peux aider d’autres personnes et c’est ce que je suis en train de faire », a-t-il détaillé.

Le président du club des artistes engagés pour l’humanitaire souhaite que ce projet soit un projet bancable et pérennisé: « L’appel que j’ai à lancer, je remercie tout d’abord le président de la République, je remercie les membres du gouvernement, je remercie le ministre de la Culture, je remercie mes collaborateurs, je remercie tous les artistes qui ont accepté d’associer leurs images à mon image, parce qu’il n’est pas facile avec cette double casquette (…) Je demande au président de la République, je demande aux autorités, je demande aux institutions de faire en sorte que ce projet soit bancable et pérennisé. Qu’on pérennise ce projet, parce que demain Elie Kamano peut ne pas être là, mais si le projet continue, il va produire beaucoup plus d’intérêt à la Guinée qu’à Élie Kamano », a t-il demandé.

Les initiateurs entendent élargir le projet à l’intérieur du pays et sur toutes les personnes malades qui auront besoin d’aide sans distinction d’ordre ethnique ou politique. Mais selon Elie Kamano, cela dépendra de la réussite de cette première édition.

Christine Finda Kamno

622716906