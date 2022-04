Culture : fin de la 8ème édition du concours national d’art oratoire débat de la JCI Guinée

Les lampions de la 8ème édition du concours national d’art oratoire débat de la JCI Guinée se sont éteints, ce dimanche 17 Avril 2022, dans un réceptif hôtelier de Conakry.

Durant deux jours de compétition, les différentes équipes des organisations locales membres de la JCI Guinée se sont démarquées sur des thèmes et sujets de l’actualité nationale.

Lors de cette huitième édition, trois prix étaient en jeu : le prix de la meilleure équipe de débat est revenu à la JCI Conakry Universitaire Trésor.

Le prix du meilleur débatteur est remporté par Ousmane BARRY, de la JCI Conakry Excellence. Et enfin, la meilleure oratrice de la JCI Guinée 2022 est Mariama Diallo, de la JCI Conakry Lumière. Elle doit représenter la Guinée au mois de juin en Tunisie.

Au terme de cette compétition, les récipiendaires ont exprimé leurs satisfactions. Ousmane Barry, meilleur débatteur 2022 à précisé : « C’est juste un sentiment de satisfaction, ça n’a pas été facile et je suis fier de mon organisation »

Mariama Diallo, meilleure oratrice de la JCI Guinée pour la mandature 2022, de souligner : « Je suis très contente. Il faut rappeler que l’année dernière aussi j’étais candidate, mais malheureusement, j’ai été à la éliminé à la finale, mais cela ne m’a pas empêché de me représenter cette année et me voilà aujourd’hui avec le trophée. Avec le courage et la persévérance, j’ai pu atteindre l’un de mes objectifs »

Le président du jury, Sénateur Sidi Mouctar Diallo mentionne que : « les critères d’évaluation ont été le contenu du débat, les argumentaires, la forme de la communication, mais aussi la forme du grammaire et du vocabulaire. Les débatteurs étaient d’un haut niveau, de qualité avec des arguments très solides et le résultat était très serré mais au finish, il fallait qu’il y ait une différence et qu’il y ait des gagnants »

Très satisfait du déroulement des débats, le président national de la JCI Guinée, Sénateur Mamadouba Maciré Touré indique que : « Le concours art oratoire débat est une compétition de sujet d’enjeu national et international, qui va nous permettre de tirer au niveau national, des candidats qui peuvent nous représenter à l’échelle internationale, notamment à l’occasion de la conférence zone Afrique et moyen Orient. Aujourd’hui, vous venez d’être témoins de la qualité des débats et de la sérénité qui ont caractérisé la compétition », a-t-il soutenu avant de demander au gouvernement à travers le département de tutelle : « de nous aider à aller représenter la Guinée, parce que ce n’est pas notre première participation où nous avons remporté des trophées de la deuxième place. Cette année, nos candidats sont prêts à nous rapporter la première place ».

À rappeler que cette 8ème édition du concours national d’art oratoire débat de la JCI Guinée à été organisé par la JCI Conakry trésor de Cheick Amadou Keïta.

Kalidou Diallo