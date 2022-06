Culture : Fodéba Isto Keira célébré à travers une cérémonie d’hommages et de reconnaissances

Après Jean Baptiste Williams, c’est au tour de Fodéba Isto Keira, ancien secrétaire général du ministère des Sports et de la culture d’être célébré à travers des cérémonies d’hommages et de reconnaissances le samedi 18 juin 2022. L’annonce a été faite ce mercredi 8 juin 2022 au cours d’un point de presse animé par les organisateurs de l’évènement qui se tiendra au chapiteau du palais du peuple.

Membre du comité d’organisation de l’événement, Sayon Bamba opératrice culturelle, et ancienne directrice de l’agence guinéenne de spectacles admet qu’il est bon de célébrer les hommes de culture de leur vivant.

« C’est un collectif que nous avons mis en place de manière spontanée. C’est juste un collectif d’hommage à Isto Keira. L’initiative est partie de notre Macka Traoré. C’est vrai que chacun de son côté était entrain de se dire qu’il est bon de célébrer les hommes de culture de leur vivant parce qu’on a beaucoup déploré les décès qui sont survenus ces derniers temps où on a toujours pas rendu des hommages après. Il vous souviendra que Mamadi Djembé föla, ça été fait après son décès alors qu’il a été un formidable ambassadeur pour la culture guinéenne », a indiqué Sayon Bamba avant d’ajouter : « Fodeba Isto Keira lui-même nous a inspiré cela parce qu’il a rendu hommage à Jean Baptiste Williams il n’y a pas longtemps et ça nous a porté à réfléchir. On s’est dit oui quand on a confiance que quelqu’un a apporté quelque chose, c’est un droit d’en parler et de le valoriser. Et c’est dans ce cadre que Macka s’est lancé et il nous a appelé tous. Parceque Isto appartient à beaucoup de monde, il a encore beaucoup plus de monde à l’international qu’ici. J’aime le dire parce que moi j’ai eu la chance de le voir travailler du côté du Sénégal, du côté de la France où il a beaucoup d’entrées, beaucoup de considération. Donc, c’était important que nous soyons tous réunis pour essayer de lui rendre hommage. On ne pourra jamais le payer mais on peut toujours montrer son exemple pour inspirer les jeunes générations à faire la même chose », a-t-elle ajouté.

Quant à Jean Baptiste Williams, le premier bénéficiaire de cet hommage, il a d’abord tenu à remercier les initiateurs de cette action avant de parler de l’homme (Isto Keira) et de leur vécu: « Vous savez, l’adage dit que le blé et la reconnaissance ne poussent qu’en bonne terre. Et ici même dans cette salle quand je remerciais Isto, J’avais formulé les vœux que cette action continue et qu’il soit parmi les futures récipiendaires de différents satisfécits de ces hommages qu’il mérite. Pour votre information, je dois vous dire que Isto, je le connais depuis sa naissance. Je suis un ami à son grand frère qui est le ministre Alpha Ibrahima Keïra. Nous sommes tous nés de deux maisons qui étaient côte à côte à Mamou. On est tous revenu à Conakry. Là aussi, je l’ai vu évoluer autour du premier régime, il faisait partir du peloton de ceux qui venaient nous voir, nous admirer à l’hôtel bien sûr après ses aînés. Donc, ça a continué depuis (…). Il a à peu près 38 ans dans le Show-biz. Donc à son retour de l’exil, je fut encore l’un des premiers à qui, il a tendu la main pour avoir les conseils puisque j’étais à l’époque animateur, journaliste culturel. De Conakry magakhoui et max-Production, il a toujours exigé lui et Maciré que ma voix soit la voix qui portait leurs spots publicitaires. Donc notre amitié, notre collaboration date depuis plus de 50 ou bien maintenant 60 ans. Alors, l’homme a été bien défini par Moussa, par Élie Kamano et autres. Je ne crois pas que je suis encore prêt à livrer tout ce que je dois livrer sur l’homme. Mais la principale qualité que je tire, c’est la sincérité et la franchise de l’homme. Et Moussa l’a souligné. Quand Isto veut, il ne passe par 4 choses. Quand il ne veut pas, c’est la même chose. Et nous, notre collaboration, j’avais commencé à énumérer certains acquis et je ne suis pas la première personne à être célébrée par Isto. Moi, je dirai en sa carrière de producteur, tous les artistes qu’il a eu à produire, il n’était pas tenu de le faire mais il l’a fait. Ça aussi, c’est une façon d’immortaliser les artistes. Pour moi, c’est le plus grand hommage qu’on puisse rendre à un artiste. Et de fois à perte, il n’a jamais vu l’argent et tous ceux qui sont venus voir Isto pour un problème, il me consulte ou pas, il a toujours répondu par un oui ou par un non. Et quand son oui est là, il t’accompagne, il est sincère (…) », a-t-il rappelé.

