Culture : la liste des spectacles retenus pour le Festival de Théâtre de Dubreka dévoilée

Au cours d’une conférence de presse qu’ils ont animée hier vendredi 28 octobre, les organisateurs du Festival de Théâtre de Dubreka ont d’abord annoncé que la 5ème édition de cet évènement se tiendra du 28 novembre au 4 décembre 2022. Avant de lister le nom des spectacles retenus en fonction des pays. Il s’agit donc du Bénin, du Niger, de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, du Sénégal, du Mali et de la Guinée qui a 4 spectacles. A l’entame de son intervention, Alhassane Hilal Sylla, Directeur exécutif de Festa ou Festival de théâtre de Dubreka a parlé de ce qu’ils ont apporté de nouveau pour cette année.

« La nouveauté premièrement c’est que nous allons confronter le Théâtre scolaire. L’année dernière, on eu à couvrir 10 écoles à Dubreka avant la compétition. Cette année, nous avons visé quinze. Nous avons surtout parce que les écoles m’ont exprimé le besoin. D’autres nouveautés c’est une discipline que nous mettons en lumière c’est le théâtre des marionnettes. Ça fait 3 ans que nous faisons des formations pour les jeunes à Dubreka et aujourd’hui ces jeunes sont arrivés à maturité pour tenir les spectacles où vous allez voir sur Dubreka. La 3ème innovation, c’est que nous avons envie de mettre un nom sur le label Dubreka cité des arts. Dubreka a l’institut des arts, il a le Chien qui Fume, Dubreka a les cascades de la Soumba et autres. Ce sont des patrimoines qui existent dans cette ville que nous voulons promouvoir. Mais surtout Dubreka a aujourd’hui plus de 3 événements dans la ville. Pour cela, nous demandons aux autorités d’octroyer à la ville de Dubreka le label Dubreka cité des arts. Voilà des innovations entre autres. En plus de tout ce que nous faisons sur la formation et sur l’accompagnement des jeunes pour leur professionnalisation », a-t-il expliqué.

Alhassane Hilal Sylla explique aussi pourquoi ils ont mis un accent particulier sur le théâtre des marionnettes.

« Première des choses, parce que le théâtre des marionnettes, nous sommes à l’étape de la relance. Le théâtre des marionnettes a existé et d’ailleurs ça existait rappelez-vous « Silolé ». Silolé ce sont les marionnettes dans notre langue qu’on appelle Silolé. Mais malheureusement, cette discipline a disparu. Donc pour nous en faite, il faut faire renaître certaines disciplines. Le théâtre des marionnettes doit être promu, on ne va pas s’arrêter là. Mais c’est aussi dans l’esprit, l’année prochaine comme je l’ai dit tout à l’heure, nous voulons lancer la première édition du festival de théâtre des marionnettes. Mais c’est aujourd’hui que ça commence. On dit qui veut voyager loin ménage sa monture. C’est maintenant que nous voulons faire venir les meilleurs experts en art de la marionnette en Guinée. Notamment de Côte d’Ivoire, du Burkina, du Bénin et du Mali. On les fait venir ici, on va puiser de leur expérience artistique et administrative pour donc lancer notre évènement l’année prochaine », a-t-il indiqué.

Selon les organisateurs de ce grand événement, depuis qu’ils ont commencé à organiser ce festival, ils n’ont reçu aucun accompagnement de la part des autorités guinéennes. « Pour développer l’industrie théâtrale en Guinée, il faut le soutenir. Moi j’ai dit tout à l’heure, ça fait 5 ans nous sommes là. Ça fait 5 ans que nous manquons d’accompagnement. D’abord notre premier accompagnant c’est l’institut français, l’ambassade de France, c’est le centre culturel français et bien sûr il y a des fondations qui nous accompagnent. Mais il faut une politique pour encourager ceux qui s’investissent dans le domaine des ONG. Il n’y a pas que nous à promouvoir les arts, il y a les autres événements dans le domaine du théâtre qui sont appelés à être accompagnés. Ne faisons pas de la sélection… », a souligné le directeur exécutif du Festival de Théâtre de Dubreka

Voici toute la liste des spectacles retenus en fonction des pays.

1. Burkina Faso

Titre du spectacle : COUPLE OUVERT À DEUX BATTANTS

Texte : Dario Fo Mise en scène : Noël MINOUNGOU

Scénographie : Moussa OUÉDRAOGO

2. NIGER

Titre du spectacle : C’EST ÇA

Interprété par : MAMAN IRO

Mise en scène : Moussa Dicko

3. BENIN

Compagnie : CIE D’HOMME ARTS HOMME

Genre : CONTE

Titre du spectacle : LES CONTES D’AMOUR !!!

Texte : Rogo K. Fiangor

Mise en scène : Casimir AGBLA

Danse : Clément KAKPO

4. GUINEE

Genre Théâtre

Compagnie : LENGUÉ THEATRE

Titre du spectacle : QUI VA JUGER FREEMAN

Texte : Emery Noudjiep Tchemdjo

Mise scène : Amadou Camara

5. MALI

Genre : théâtre

Titre du spectacle : ET VOILA

Texte : Adama Traoré

Mis en scène : Alassane Ly

Interprétation : Abdoul Baky

6. GUINEE

Genre théâtre de Marionnette

Compagnie NAMOU N’ART

Thème : Violence faites aux Filles, les Femmes et ainsi que les hommes

Titre : AUX CRI DE LA NON VIOLENCE

Interprète : GEORGES AGBAZAHOU, SALIOU CAMARA, FATOUMATA YARIE CAMARA

7. GUINEE

Genre : CONTE

Compagnie : La Compagnie Soleil

Nom du spectacle : les noix de kola

Auteur : Moussa kourouma

Interprétation : Jean Béavogui et josephe Sagno

8. GUINEE

Genre : CONTE

Nom du spectacle : QUI VEUT ÉPOUSER LA FILLE DU ROI ?

Auteur : Conte Populaire Interprete : Ahmed Lotfy

Musique : Abdoulaye Camara

9. GUINEE

Genre : Marionnette

Titre de la pièce : »JEREMY KOMA WOO »

Compagnie : Zoya Théâtre

10. COTE D’IVOIR

Création : « Vendeur de cauchemars»

Texte : BEN OKRI

Mise en scène : Camara Abdel Marc S et Sow Souleymane

Durée : 55min

11. BURKINA FASSO

Genre Théâtre

Titre du spectacle : INNA

Texte : MOUSSA THIAM

Interprete : Adama Niane, Gnima DACOSTA, Sadio BODIAN, Oumou SECK

Mise en scène : Moussa Thiam

12. BURKINA FASSO

Genre : SLAM-POESIE

Titre : LE FRANC CRI

Interprété : IRIGA FRANK Ismael/La voix d’or

Christine Finda Kamano