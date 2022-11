Culture : l’acte 2 du concept « Deux vedettes sur scène » se tiendra le 19 novembre, à Conakry

Cette deuxième édition est prévue pour le samedi 19 novembre, au chapiteau du palais du peuple. C’est une annonce qui a été faite ce jeudi 17 novembre par les organisateur lors d’une conférence de presse. L’année dernière, Kandia Kora et Petit Kandia étaient les deux artistes vedettes sur scène.

Et pour cette deuxième saison, Petit Kandia partagera la scène avec Faty Kouyaté, une artiste malienne avec laquelle il a fait le morceaux « N’kanou ». Accompagnée de son époux, la vedette malienne, Faty Kouyaté est déjà en Guinée.

Concepteur de cet évènement et en même temps l’une des deux vedettes de cette 2ème édition, Petit Kandia parle de la particularité du choix de la seconde vedette, Faty Kouyaté.

« Pourquoi Faty? Parceque tout le monde sait que j’ai fait le featuring (N’kanou) avec elle. Et ça a cartonné. Dieu merci, on a fait 11 millions de vues, ce ne sont pas 11 personnes. Donc, j’ai décidé avec ma structure de faire un grand concert pour ça, dénommé Deux Vedettes sur scène. C’est donc la deuxième édition. L’événement, c’est le samedi 19 novembre au chapiteau », a déclaré Petit Kandia avant d’ajouter : « On a commencé les répétitions, ça se passe très bien. J’espère bien que le concert va se passer comme prévu. On est entrain de préparer quelque chose qui va vraiment marquer nos fans. Parceque quand deux (2) Kouyaté sont sur scène, il ne faut pas se laisser faire. Il faut vraiment montrer de quoi vous êtes capables. Parceque, on dit souvent dans la langue du terroir que Djélima Kouyaté. Donc, pour ça, on va vraiment montrer ce qu’on appelle Kouyaté sur scène »

La chanteuse malienne qui a eu l’honneur cette année d’être la seconde vedette, a manifesté un sentiment de joie à l’endroit du peuple guinéen en général.

« Je suis griotte, je ne peux pas quitter le Mali pour la Guinée non seulement sans dire merci aux griots de ce pays étant griotte. Mais aussi, montrer à ceux de la Guinée que la Guinée et le Mali sont deux poumons dans un même corps. Je ne peux pas venir en Guinée sans montrer que le colonel Assimi Goïta et le colonel Mamadi Doumbouya sont des frères. Je dis merci à mes fans qui sont là qui m’ont toujours soutenu dans l’ombre. Remercier Kandia et en plus bénir pour nos morts qui ne sont plus parmi nous », a-t-elle souligné.

François Ifono, Coordinateur du projet veut la réussite de cet évènement puisqu’il souhaite envoyer d’autres artistes africains lors des prochaines éditions.

« On est là pour un but, c’est cette retrouvaille des enfants de l’Afrique c’est le manding qui gagne, la Guinée et le Mali.[…]

Nous comptons vraiment créer la différence, faire une organisation qui pourra être l’image des deux pays. Et qu’on dise pourquoi pas un jour transporter une autre organisation guinéenne de l’autre côté du Mali, à Bamako. Et que d’autres artistes de l’Afrique aussi puissent venir chez nous. Donc, c’est ça le concept Deux vedettes sur scène », a dit François Ifono, coordinateur du projet.

Le prix du ticket est fixé à 500 000 francs guinéens.

Christine Finda Kamano

622716906