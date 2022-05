Culture : l’artiste chanteur Gwada Maga annonce la double dédicace de ses albums Sensegnira et Sininkan

L’artiste chanteur Georges Gwada Dopavogui alias Gwada Maga accompagné de son équipe managériale a animé une conférence de presse hier vendredi 6 mai 2022 à Matoto au cours de laquelle il a annoncé à ses fans et aussi au public guinéen, la dédicace de ses deux albums Sensegnira et Sinikan prévue le 29 mai au stade Petit Sory de Nongo. Selon l’artiste, cet album représente tout pour lui. Il promet donc un spectacle digne de nom à ses mélomanes.

« Cet album représente mon tout premier projet que je vais sortir. Je dirais c’est comme un baptême pour moi. Franchement, je suis en train de me téléporter par les émotions. Ça fait vraiment plaisir, cet album représente beaucoup de choses pour moi, c’est le début d’une bonne heure de ma carrière et j’appelle tout le monde de se mettre dans la même énergie que moi. A savoir le public, tous les organisateurs et voilà c’est tout à fait le grand baptême. Donc ce jour-là, le public guinéen doit s’attendre à un spectacle digne du nom parce qu’on a mis tout en œuvre pour pouvoir rendre ça émouvant. Mon père sera sur scène avec moi. Depuis ma naissance il n’est pas passé sur scène, ça sera donc première scène et sera ma dédicace », a-t-il déclaré.

Quant au Manager de l’artiste, il dira que les préparatifs vont bon train. « Aujourd’hui les albums sont disponibles, cette conférence nous a permis de dédicacer les albums et je pense qu’on est sur le bon chemin. Et en termes de préparatifs, tout est déjà pris en compte, en termes de logistique et de sécurité, tout le dispositif sécuritaire est déjà saisi. Nous allons organiser dans la semaine qui vient des rencontres avec les forces de sécurité pour pouvoir parler du plan organisationnel. En termes de disposition de son, on est avec un prestataire qui va nous fournir le maximum de lui, en termes de lumière également. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour offrir un spectacle de qualité au public. Notre approche innovante c’est ce qu’on a expliqué, on a plutôt misé sur le numérique cette fois-ci, dédicacer les albums, les mettre en écoute vente pour que le public guinéen puisse s’en procurer. Quand on parle d’un artiste, ce sont ses œuvres mais malheureusement ici notre direction n’est pas basée seulement que sur le spectacle, la gestion des cachets, ça fait que nos artistes ont des problèmes. On voudrait que la population nous soutienne dans ce combat en allant acheter l’album, c’est 50 mille francs guinéens pour les deux albums. Si vous ne pouvez pas acheter les 28 titres, une chanson va vous coûter 2000fg, la billetterie c’est la même chose. Nous allons partager des liens sur les réseaux sociaux, la rentrée pelouse c’est 30000fg, tribune 50.000fg. Mais ceux qui vont acheter le ticket en ligne, c’est 40.000fg et pelouse 25.000. Ça, c’est la prévente. On invite toute la population à venir nous accompagner et accompagner Gwada Maga dans son aventure. Comme il l’a dit, ça fait plusieurs années qu’il attend ce moment. Je crois la date du 29 Mai va être enregistrée dans les annales de la musique guinéenne », a indiqué Lanciné Koné, manager de Gwada Maga.

Pour M’baye Aissatou Fall de l’association culture ensemble et chef de projet, piloter ce projet est un défi pour lui. « C’est un honneur pour moi de piloter ce projet. Comme je l’ai dit il y a quelques minutes, être chef de ce projet est un défi comme je l’ai fait déjà sur d’autres projets. Gwada Maga en 2010-2011, on s’est rencontré c’est une histoire qu’on a commencée ensemble. Attendez-vous à un bon concert. Vous aurez un artiste que n’avez jamais vu en live. On va vendre les tickets mais ce qui compte c’est l’album, c’est le produit qu’on va donner. Le côté organisationnel, ça sera au prix de ma vie, on fera de ce concert l’un des meilleurs après celui de chef R*bel. »

Christine Finda Kamano

