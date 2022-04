Culture: Le groupe Banlieuz’art va fêter ses 15 ans de carrière le 21 mai prochain

Après avoir conquis et regagné le cœur et la confiance de leurs fans à travers le monde, le groupe urbain guinéen Banlieuz’art s’apprête à vivre l’une des plus belles aventures de sa carrière artistique. En effet, Marcus, Konko Malela et King Souleymane comptent célébrer dignement l’an 15 du début de leur carrière musicale.

À cette occasion, les auteurs des albums « Koun Faya Koun » donnent rendez-vous aux mélomanes le 21 mai prochain, sur l’esplanade du stade Général Lansana Conté de Nongo.

L’initiative est de la structure de management sportif et culturel « DAM- business – solutions » dans le but de rendre hommage aux artistes et leurs fans, a-t-on appris d’une source proche des stars, ce lundi 4 avril 2022.

A noter que lors de cette soirée de célébration et de consécration du groupe Banlieuz’art, on annonce la présence de toute la crème de la musique guinéenne. Le groupe prévoit beaucoup de surprises à leurs fanatiques notamment de nouvelles chansons et plusieurs artistes internationaux sont conviés à prendre part à ce spectacle dans le but de fêter et d’honorer dignement les auteurs de « Nalaye » pour ses 15 ans d’anniversaire dans le Game.

Mamadou Yaya Barry