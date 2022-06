Culture: le ministre Alpha Soumah se réjouit du décret du président sur le droit d’auteur des artistes

Lors d’une conférence de presse qu’il a animée hier jeudi 23 juin, dans les locaux de son ministère, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat a fait part de sa joie, suite au décret du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, fixant les modalités d’application de la loi L/N°/2019/0028/AN du 7 Juin 2019, portant protection de la propriété littéraire, et artistique en République de Guinée, survenu le 21 juin, à l’occasion de la fête de la musique.

A l’entame, il est d’abord revenu sur les contours du décret sur les droits d’auteur des artistes.

« Dès qu’on est arrivé, on a compris qu’il y avait beaucoup de choses à faire au niveau du département.[…]. Donc, ce qui nous amène à retravailler tous nos organismes d’appui. Notamment l’agence guinéenne de spectacles, le fonds d’aide à la création, l’ONASIG, le BGDA et autres. Ce travail a été fait mais, ça ne pouvait pas être validé tant que c’est pas passé par un décret. Donc, nous avons soumis au président de la République, et qui nous a gratifiés depuis 2 jours de ce que nous espérions avoir. D’ailleurs, de plus parce qu’au-delà du fait que parmi les 8 propositions que nous avons faites, les 8 ont été validées. Pour que nous ayons de nouveaux statuts au niveau de notre département, nous avons pu avoir la loi fixant les modalités d’application d’un décret qui a été pris par le président Alpha Condé en 2019 qui nous permet d’avoir aujourd’hui pour les artistes et les hommes de culture la totalité, l’effectivité des droits d’auteur. En 2019, cette loi a permis aux artistes d’avoir de l’espoir, parce qu’on parle aujourd’hui de copie privée. La copie privée, c’est cette façon de faire de tout le monde qui fait perdre aux artistes leurs droits. Vous avez des téléphones portables, vous échangez des chansons entre vous des vidéos. Donc, vous ne payez presque rien. Vous avez des ordinateurs, des disques durs que vous partagez entre vous, sans payer quoi que ce soit. Vous avez beaucoup de choses qui peuvent véhiculer la musique entre nous sans qu’on ne paie quoi que ce soit. Cela a fait perdre beaucoup d’artistes. Parce que quand ils sortent des albums, leur espoir est qu’on puisse acheter des CD ou qu’on puisse télécharger les morceaux mais en payant. Aujourd’hui, c’est pas le cas. Donc, cette loi là vient résoudre ce problème. La copie privée puisque ça se passe entre vous. Cette loi permet de prendre des taxes à la source. Ce forfait qui est estimé à 10%, ce matériel permettant de passer la musique entre nous, ça nous permet de rassembler tout cela et de le verser sur les droits d’auteurs. Sachant qu’il y a un pourcentage qui va aussi au fonds d’aide à la culture.[…]. C’est tellement vaste qu’on ne peut pas tout expliquer », a expliqué Alpha Soumah, ministre de la Culture.

Pour lui, il n’y avait pas de plus beau cadeau que le président puisse offrir aux artistes et aux hommes de la culture plus que celui-ci. Il a tenu a remercier donc le président pour ce geste: « Et cerise sur le gâteau, ça a été fait un 21 juin. On ne pouvait pas avoir d’aussi beau cadeau. Parce que le 21 juin, c’est la journée de la musique. Et ça nous a réellement réconfortés. Tout le monde est heureux ici. Et je pense que les artistes dès aujourd’hui peuvent s’estimer heureux. C’est à dire que les droits d’auteurs peuvent être multipliés par autant d’avoir qu’on aura. Par la perception, nous allons veiller que désormais avec la même loi, les droits d’auteurs soient payés dans les radios privées, dans les télés privées et sur d’autres moyens de communication. Donc pour nous, c’est vraiment de la joie. Je suis vraiment heureux et je tenais à le partager avec vous. Parce que c’était l’un des défis de mon département. Il y avait deux (2) défis majeurs. Le premier défi, c’est les droits d’auteurs, donc l’application de la loi. Donc, le deuxième défi, c’est la construction d’un musée où on aura un palais de la culture plus un grand monument à l’honneur du Nimba. Donc, ce premier défi a été relevé et je remercie franchement les autorités. Je remercie le président de la République lui-même, le Premier ministre et toute l’équipe gouvernementale. A travers mes différentes communications au conseil des ministres, parce que ça n’a pas été facile souvent, on me regarde comme un extraterrestre quand je parle des droits d’auteurs avec mes collègues, parce qu’ils ne comprennent pas grand-chose. Mais finalement, ils se sont donnés la peine de bien comprendre et je pense qu’ils m’ont tous soutenu. Le président a intercepté notre message et c’est vraiment le grand cadeau au monde de la culture, aux artistes et surtout aux amoureux de la culture », a indiqué le ministre Alpha Soumah.

Ce décret sur le droit d’auteur était attendu des artistes et des hommes de culture depuis plusieurs années maintenant.

Christine Finda Kamano

