Culture: les artistes et journalistes culturels guinéens célèbrent Azaya qui vient de rafler le prix du Meilleur Artiste de l’Afrique de l’Ouest au PRUMUD

Pour donner de la force à Mohamed Kamissoko, connu sous le pseudonyme de Azaya, artiste, chanteur, compositeur et arrangeur, qui vient de bénéficier du prix du Meilleur Artiste de l’Afrique de l’Ouest au PRUMUD 2022 mais également de booster la musique guinéenne hors des frontières de la Guinée, les artistes guinéens non des moindres et des journalistes culturels dont entre-autres: Ablaye M’baye, Oudy 1er, Salim Souaré,…ont animé une conférence de presse ce mercredi 23 novembre, à Conakry, pour marquer leur solidarité à celui qu’ils appellent icône de la musique mandingue.

Venu honorer par sa présence, le ministre de la Culture et du Tourisme, Alpha Soumah alias de « Bill de Sam » a fait savoir que « l’étoile montante » de la musique guinéenne a réussi à travailler de façon honnête et tous les jours pour parfaire son style. « La chance qu’il a, c’est qu’il est non seulement organisé et structuré, c’est trop fort. Je pense qu’il a besoin de notre soutien à tous… Je pense que c’est très important d’être un artiste guinéen mais aussi de se créer son propre chemin. Il a réussi à faire la musique folklorique guinéenne un style qui donne envie aux autres comme les Sidiki Diabaté de venir s’inspirer en Guinée, c’est très bien. Il a réussi à le faire de manière honnête en travaillant avec son équipe mais aussi à travailler tous les jours à parfaire son style. Je pense que nous devons chercher au niveau politique, économique et du budget à imposer ce style… »

Alpha Soumah ministre de la culture et du tourisme

L’un des initiateurs de cette action de reconnaissance, Ablaye M’baye, l’artiste chanteur et patron de ML Production a tenu à préciser la raison pour laquelle ils ont décidé de célébrer Azaya qui vient de rafler le prix du Meilleur Artiste de l’Afrique de l’Ouest au PRUMUD. « Le message en tant que artiste et non en tant que organisateur de la conférence c’est qu’aujourd’hui dans notre corporation, quand il y a des gens qui font de grandes choses tel que Azaya l’a fait, ramener des trophées à la maison, représenter le pays ailleurs, hisser le drapeau très haut, il faut tous ensemble, solidairement qu’on se mette derrière cette personne, pour dire au peuple de Guinée voilà nos fiertés, ça c’est un point. Et le second, Azaya, ce qu’il a fait c’est énorme, il est quand même meilleur artiste de l’Afrique de l’Ouest, cela faisait longtemps que les trophées se raréfient chez nous, sur le continent et ailleurs. Aujourd’hui, si Azaya fait une telle chose, il faut qu’on dise au peuple de Guinée voilà votre fils, voilà ce qu’il a fait. Pour nous, il est important aujourd’hui de pousser l’excellence », explique Ablaye M’baye.

Ablaye M’baye l’un des organisateurs de la conférence de presse

Et l’artiste d’ajouter: « Si on n’a pas décidé d’attendre, Azaya Music sans frontières ou KEYZIT et de se dire les gars, on va le faire, on va organiser une conférence de presse pour lui, c’est pour dire à tout le monde…on est capable de se donner la main, on est capable ensemble de pousser ceux qui en vaut peine et surtout on est capable de dire voilà aujourd’hui Azaya peut être aujourd’hui l’ambassadeur de la musique guinéenne.n », ,a laissé entendre Ablaye M’baye.

Très heureux d’être célèbré par ses amis artistes, l’auteur du célèbre tube Allah Lé Kabon a remercié ses amis artistes pour le geste, avant de rappeler que ceci va changer beaucoup de choses chez les artistes, surtout la génération montante. » C’est un signal qui va changer la vie de toute une génération, cela va changer la mentalité de toute une génération. Et cela va avoir des répercussions très positives sur la vie, l’union, la solidarité des frères artistes de la nouvelle génération ».

Azaya bénéficiaire du prix

À en croire l’artiste qui a dédié ce prix à son beau-père feu Djely Kaba Kouyaté c’est toujours un début. « Je pense que dans les années qui suivront, il y a beaucoup de choses qui pointent à l’horizon. Les disques d’or, les disques de platine, il faut qu’on ramène ça ici, il faut qu’on fête ça ici. Mais pour l’instant, je suis en train de travailler sur un album de Azaya, de Djely Kaba Bintou avec KEYZIT…Donc soyez prêts à recevoir es différents projets », a-t-il martelé, avant d’ajouter que « désormais la Guinée a son mot à dire en Afrique de l’ouest, c’est une victoire pour toute la musique guinéenne en général.

Mamadou Yaya Barry