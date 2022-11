Culture: les couleurs du salon du textile guinéen dévoilées

Le salon du textile guinéen se tiendra du 17au 19 novembre, à la Bluezone de Kaloum. Cette annonce a été faite ce lundi 14 novembre, dans les locaux de la Maison des associations de Guinée ( MAOG), à Yimbaya dans la commune de Matoto.

L’objectif visé par les organisateurs de cet évènement est de promouvoir et valoriser le textile guinéen. Et aussi, l’autonomisation des artisans guinéen.

Hawa Bintia Soumah, présidente de la structure Culture et fierté guinéenne est revenue sur ce qui l’a motivé pour organiser cet évènement.

« Le constat est parti de la pandémie (covid-19). Nos artisans qui souffrent déjà beaucoup par la reconnaissance. Ils ont payé le plus lourd tribut quand il y a eu la pandémie et puis après la pandémie, il y a eu l’histoire de ‘’Faré Yaaré’’ de la contre façon. C’est ce qui a fait que nous faisons la promotion de l’artisanat en général et c’est ce qui a fait que nous avons décidé de donner un coup de main spécialement aux artisans teinturiers », a-t-elle souligné avant d’évoquer les activités qui seront réalisées : « Il y aura les expositions ventes, il y aura des défilés de mode, il y aura des panels, il y aura des ateliers et marketing, innovations et commerce et teinture. Il y aura aussi la remise des satisfécits, quelques concours et tout. Le but recherché, c’est l’autonomisation de nos artisans, la labélisation de notre patrimoine culturel et puis l’industrialisation d’une partie de ce domaine » a indiqué Hawa Bintia Soumah, présidente, fondatrice de l’ONG de la Culture et Fierté Guinéenne.

Selon elle, les autorités guinéennes doivent savoir que faire la promotion de l’artisanat, c’est faire la promotion d’une partie de la Guinée : « Elles doivent savoir que l’artisanat participe au développement socio-économique d’un pays. Les autorités doivent savoir aussi que la culture seule peut développer un pays. Aujourd’hui, la Guinée se base sur les mines mais, elle oublie que la culture aussi participe au développement d’un pays », a-t-elle rajouté.

Christine Finda Kamano

622716906