Culture : Malick Kébé parle de l’importance de l’application du droit d’auteurs sur le FODAC

A l’occasion d’un point de presse qu’il a tenu ce vendredi 24 juin, à la direction du Fonds de développement des arts de Guinée (FODAC), Malick Kébé s’est exprimé sur le décret du président de la transition relatif au département de la culture.

A son tour, le directeur général du FODAC a d’abord tenu à remercier le Chef de l’Etat et louer les efforts du ministre de la culture guinéenne pour l’amendement des statuts de sa direction avant de parler lui aussi de la loi portant sur l’application des droit d’auteurs en Guinée.

« Le document le plus important, c’est cette loi sur le droit d’auteurs qui a été signée. Cette loi va combler assez de vide. Ça va permettre à certains artistes de vivre de leur sueur. Parce que des prélèvements vont se faire directement au niveau de la douane. Surtout de ce qui est copie privée, nous avons beaucoup de produits qui rentrent dans notre pays qui sont susceptibles de copier soit l’image ou le son mais, malheureusement qui ne sont pas taxés.

Nous savons que quand ça rentre, les gens peuvent éventuellement faire des copies et si nous ne prélevons pas quelque chose à la source avant, tout ce qu’ils feront comme copie ne sera pas rémunéré. D’où la mise en place de cette loi. Et surtout, le décret d’application afin que toutes les autorités compétentes que chacune prenne ses dispositions afin que le prélèvement de ces fonds-là se passe dans les meilleures conditions. Et ces fonds seront reversés au niveau du bureau guinéen des droits d’auteurs qui à son tour reversera une partie au fonds de développement des arts et de la culture qui FODAC pour permettre le développement du secteur de la culture qui a tant besoin de moyens pour pouvoir sortir de l’ornière », a expliqué Malick Kébé.

Poursuivant, il a mis l’occasion à profit pour lancer un appel au président de la transition de bien vouloir accompagner qui selon lui, va soulager plusieurs acteurs de la culture.

« C’est vrai que le fonds de développement agirait déjà un décret. Mais il y a eu beaucoup d’amendement qui ont été apportés afin que nos statuts soient maintenant au point. Et que nous puissions travailler dans des meilleures conditions. C’est le lieu d’interpeller les autorités de nous doter d’un fonds. Parceque vous n’êtes pas sans savoir que depuis belles lurettes, ce fonds a des difficultés, d’avoir aujourd’hui des moyens. C’est vrai que la copie privée viendra mais c’est important que nous lançons cet appel à l’endroit du premier responsable de ce pays, Colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, de bien vouloir accepter d’accompagner ce fonds qui va soulager plus d’une personne dans le secteur de la culture. Ce décret est signé, nous sommes aujourd’hui prêts à mettre en application tout ce qui rentre dans ce cadre-là afin que la gestion de ce fond se passe dans les meilleurs conditions », a-t-il indiqué.

Christine Finda Kamano

622716906