Culture : M’Balou originale annonce la sortie officielle de son album « Wo Lou ayi »￼

Après un long moment d’absence sur scène, l’artiste M’Balou originale, celle qui se fait appeler la Messie des jeunes filles, a au cours d’une conférence de presse qu’elle a animée ce jeudi 3 mars 2022 à la maison de la presse annoncé la sortie de son nouvel album, Wo lou ayi ( laissez-moi avec lui) le 5 mars 2022 au palais du peuple. Ce nouvel album qui a été produit par le Label Matty Dollars est composé de 15 titres dont 5 bonus et 1 featuring avec l’artiste Fils kilers.

Fodé Moussa Soumah Manager de M’Balou originale parle du contenu de l’album : « Dans l’album nous nous sommes accentués sur ces jeunes filles qui refusent d’assumer leur couple parce que souvent il y a des gens qui se disent non je suis pauvre et l’autre est riche. On n’est pas du même milieu ou l’autre est grande et moi je suis petite de taille. Nous dans cet album nous sommes en train de dire aux gens que quand tu aimes quelqu’un tu dois assumer. Il y a beaucoup de stars qui sortent avec des jeunes mais qui se cachent. Cet album vient vous dire que si vous aimez quelqu’un, il faut l’afficher et il faut assumer. De l’autre côté aussi, nous parlons du quotidien des jeunes filles qui avortent. Dans cet album on dénonce ça aussi puisque ce sont des faits qui ne sont pas bons dans la société. Il y a aussi des filles qui sont en relation avec des gens qui sont à l’extérieur, qui peuvent faire 10 ans, nous on se dit que ce n’est pas normal.

L’amour, il faut le vivre, l’amour ne peut pas se vivre seulement par téléphone. Donc il y a tous ces aspects qu’on a essayé de dénoncer, d’expliquer à travers cet album. L’album compte 15 titres dont 5 bonus et 1 featuring avec Fils kiler. On compte exporter cet album, déjà nous avons réalisé pas mal de clips que nous avons lancé mais au-delà de ça après la sortie officielle il y a des titres que nous allons encore clipper, une façon encore de donner de la lumière à cet album », a-t-il expliqué.

Quant à l’artiste M’Balou Originale, elle a indiqué qu’elle a eu beaucoup de difficultés dans sa carrière surtout avec son ancien producteur ces derniers temps. Selon elle, c’est ce qui justifie ce temps d’absence. Cependant, elle promet du lourd à son public le jour de sa dédicace.

« Le public qui sera là ne va pas le regretter parce que je vais faire des choses qu’ils n’ont jamais vues en moi. Ça je promets ça. L’album a été enregistré dans plusieurs studios, on a fait une partie à Dakar et une autre en Guinée ici.(…) », a-t-elle déclaré.

A quelques jours de sa dédicace le manager de M’Balou déplore le fait que ses amis artistes ne l’aient pas soutenu jusque-là.

« Parce qu’aujourd’hui, il est temps de le dire, M’Balou Originale c’est une artiste qui est très disponible pour les autres mais depuis qu’on a commencé il y a certains artistes qu’on a voulu faire participer sur l’album mais qui n’ont pas accepté. On va s’abstenir quand même de dire leur nom. Pourtant à chaque fois qu’ils organisent leur Dédicace M’Balou est là pour les accompagner mais depuis qu’elle a commencé elle n’a vraiment pas bénéficié de l’aide de ses copines. Donc nous déplorons ça. Parce qu’ à chaque fois nous on prend notre artiste pour dire tu dois les accompagner ce sont tes amies . Mais néanmoins nous avons décidé de faire l’album d’aller jusqu’au bout. Donc nous continuons à travailler pour atteindre nos objectifs », a-t-il souligné.

Christine Finda Kamano